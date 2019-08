Les set campanes de la Seu repiquen cinc minuts en honor de la seva patrona

Les set campanes de la Seu van repicar durant cinc minuts. Va ser abans-d'ahir i segur que moltes persones les van sentir. El motiu, anunciar la festivitat de més solemnitat del temple, la de la seva patrona, la Mare de Déu de l'Alba.

El repic va sonar a 2/4 de 10 del vespre per anunciar que, amb motiu d'aquesta celebració solemne, la missa tindria lloc a les 10 de la nit, i no a les 7 de la tarda, com es fa habitualment.

Ahir, el rector de la Seu, mossèn Joan, recordava que les campanes tenen diversos repics segons el que anunciïn. «Antigament, hi havia els d'emergència per alertar d'un incendi o d'un atac bèl·lic. També hi ha els tocs sagramentals per als batejos i casaments; els de celebració, per a una missa o àngelus, i els de les solemnitats més importants». Ocasions com l'esmentada. A diferència dels altres, aquest repic dura molt i és l'únic en el qual toquen totes les campanes al mateix temps. El diumenge de festa major es tornarà a repetir.