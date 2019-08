La UPC a Manresa posa al dia els ordinadors d'una residència al Senegal

Sala d'estudi de la residència de Mbour, on s'ha dut a terme el projecte de cooperació de l'EPSEM-UPC arxiu particular

Un professor i quatre alumnes del grau de Noves Tecnologies de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (EPSEM-UPC) han passat bona part de l'estiu al Senegal per participar en un projecte de cooperació que ha consistit en la rehabilitació d'ordinadors i oferir cursos d'introducció a la informàtica. El projecte es va dur a terme en una residència d'estudiants de la població costanera de Mbour a través de la Fundació PUSE, que impulsa projectes d'ensenyament, sanitat i desenvolupament a Àfrica.

En aquest cas, el projecte de cooperació va sorgir davant la necessitat de solucionar diversos problemes relacionats amb les noves tecnologies, explica Josep Maria Catot, de la Fundació PUSE. «La UPC fa moltes accions solidàries i cada any hi dedica una mica de recursos. Vam comentar les necessitats que teníem i els va semblar que es podia fer una cosa». I va ser que sí.

Durant tres setmanes, fins al principi d'aquest agost, els cinc membres de la Politècnica van estar treballant a la residència de Mbour, que tenia 16 ordinadors però només n'hi havia un parell que funcionava. Es van rehabilitar, es van configurar amb nous sistemes operatius i es van instal·lar programes i eines per als estudiants. També es van cedir nous aparells del programa Reutilitza de la UPC.

A part d'això es van fer cursos de formació d'eines d'ofimàtica, com escriure documents, presentacions, fulls de càlcul i recursos per a la recerca d'informació, a més a més d'edició d'imatges, vídeos i com fer pàgines web per proporcionar més recursos als estudiants. A més a més, es va fer una anàlisi i es van introduir millores en el sistema de comunicacions de la xarxa a la residència.

Així mateix es va instal·lar un kit solar per controlar la instal·lació fotovoltaica que hi ha a la residència. A partir d'ara es podrà fer un seguiment més acurat del seu funcionament, com l'energia que produeix, el consum que es fa i l'estat de les bateries.

A banda de la col·laboració a la residència dels estudiants, l'expedició de la Politècnica també es va desplaçar a l'escola del poble rural de Mbackombel per rehabilitar una estació foltovoltaica que no funcionava. Ara, el centre educatiu torna a tenir electricitat. Es tracta d'un projecte impulsat, igualment, per la Fundació PUSE. Aprofitant l'estada a Mbackombel, també se'ls va proporcionar una aplicació per gestionar informàticament el pagament de les quotes del parvulari de l'escola, tasca que fins ara es feia a mà.

Segons Catot, durant les 3 setmanes «hi ha hagut una empatia terrible». Al projecte hi ha col·laborat la UPC i el Col·legi d'Engi-nyers Industrials de Manresa.