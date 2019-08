Gran batuda policial en un bar del Barri Antic de Manresa per buscar delinqüents habituals

Un equip de 23 agents de diferents cossos policials van fer una gran batuda ahir al vespre al bar Larache de Manresa, al Barri Antic de la Ciutat, per buscar-hi delinqüents habituals. Va ser un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Policia Local per combatre la inseguretat ciutadana creada a Manresa pels casos de violació i l'augment de robatoris al carrer que hi ha a la ciutat des de fa uns tres mesos.

L'operació va acabar amb la identificació de 15 persones que eren en aquest bar ubicat a la Baixada dels Drets, quatre denunciats per tinença de drogues i un altre per falta de respecte a l'autoritat. A part, la Policia Nacional es va endur a la comissaria quatre persones indocumentades. L'important desplegament va provocar expectació entre els veïns, molts dels quals eren al balcó veient el que succeïa, i vianants que passejaven per aquest punt de la ciutat. Entre els agents, que van arribar al bar poc minuts després de les vuit del vespre i s'hi van estar fins a les 9, n'hi havia vuit dels antidisturbis.

Els Mossos buscaven, sobretot, delinqüents amb antecedents perquè han comprovat que entre els detinguts en els darrers mesos per robatoris hi ha reincidents. A més, segons fonts dels Mossos d'Esquadra, entre els autors de les estrebades al carrer hi ha delinqüents que fins fa poc no vivien a Manresa i que, per tant, els agents que investiguen aquests casos no tenien identificats. Provenen principalment de la zona metropolitana de Barcelona. Batudes com les d'ahir han de servir també, segons la policia catalana, per veure si hi ha individus amb característiques peculiars i que siguin similars a les descrites per les víctimes dels robatoris.

L'operatiu d'ahir al vespre era el tercer conjunt dels tres cossos de policies des de la darrera trobada de la junta de seguretat local, que es va reunir fa quatre setmanes de forma extraordinària després de la violació a les Escodines. Entre els mesos de juliol i agost hi ha hagut prop de deu detencions relacionades amb els robatoris que s'han produït a Manresa darrerament. A part, arran del desplegament policial de les darreres setmanes, la Policia Nacional ha obert 15 expedients d'expulsió i la subdelegació del govern haurà de decidir si, al final, es fan efectius.

Tot i que fonts dels Mossos d'Esquadra afirmen que l'increment de la inseguretat és degut, entre altres motius, que en moltes de les estrebades que han tingut lloc darrerament a Manresa hi ha violència, també és cert que han augmentat els robatoris al carrer. Fins al juny, a tota la regió central –tot i que s'ha de tenir en compte que la Manresa és la ciutat més gran d'aquestes comarques– hi ha hagut 71 estrebades, mentre que fins al juny del 2018 n'hi va haver 47. Els Mossos vinculen l'increment dels robatoris als carrers de Manresa amb l'augment que hi ha hagut a Catalunya d'aquests delictes des del 2017. A la capital del Bages, però, s'està notant aquest increment des de fa uns tres mesos. Els Mossos d'Esquadra asseguren que amb aquests operatius que fan conjuntament amb Policia Local i Policia Nacional, des de fa unes tres setmanes, han aconseguit reduir el nombre de delictes entre el 15% i el 20%.

Els cossos policials afirmen que batudes com les d'ahir envien un missatge clar als delinqüents que a Manresa estan treballant per perseguir-los.