Els turistes estrangers que visiten Manresa a l'estiu creixen i ja suposen el 29% del total

A l'estiu, Manresa rep menys turistes que en altres èpoques de l'any, però augmenten els que visiten la ciutat o hi fan estada arribats de més lluny. Les dades adjuntes, facilitades per l'Oficina de Turisme i referides a les persones que hi entren per demanar informació, confirmen aquesta tendència, a banda de constatar un increment continuat del turisme que rep la ciutat des del 2014 i, de manera especialment destacada, des del 2016.

Concretament, el mes de juliol, pel que fa als visitants estrangers dels tres darrers anys a l'Oficina de Turisme, han passat del 17% el 2017 al 22% el 2018 i el 29% aquest any. Aquest augment és més irregular el juny. En ambdós casos, després dels residents, les persones estrangeres són les més nombroses. Les segueixen les arribades de Catalunya, Barcelona i Espanya, que, en el darrer cas, sobretot el juliol, han davallat de manera important en tres anys, i han passat del 8-9% al 3 % el 2019.

Per països, el juny i el juliol el percentatge més alt se l'emporten els francesos, amb el 20 i el 35%, respectivament. Aquesta tendència es manté aquest mes. Els primers dies, el 20% dels visitants atesos a l'oficina de la plaça Major han estat del país veí.

Sònia Martín, responsable de l'oficina de turisme, precisa, quant a l'evolució dels darrers deu anys, que quan la seu era al Museu Comarcal, a la Via de Sant Ignasi, del 2002, quan va obrir, al 2014, el fet de compartir espais amb el museu «implicava que s'actués, en certa manera, com a recepció seva, atenent els grups d'escolars i visitants que l'anaven a veure, que quedaven reflectits en l'estadística», com ara els casals d'estiu. Amb el trasllat a la plaça Major, aquest públic ja no va quedar comptabilitzat. D'aquí la davallada. A partir del 2015-2016 s'ha anat recuperant. De fet, si es té en compte el que comenta, aquest juliol ha estat de rècord.



Canvi del perfil dels visitants

Martín explica que «els darrers anys hem detectat que els estrangers que fan estada a Manresa l'utilitzen com a punt de partida. Venen a l'oficina per anar a la Costa Brava, a Mont- serrat, a Barcelona... ens utilitzen com a cor de Catalunya». Concreta que, sobretot, aquesta situació es dona «el juliol i l'agost. Són famílies, parelles i també grups d'estrangers, de França, Holanda...» Principalment, pel que fa «al mercat francès, i també l'alemany, són turistes que venen pel seu compte, amb el seu vehicle i sense intermediaris, i busquen un camp base per pernoctar». Aquí, assenyala Martín, hi entren en joc apartaments com els d'Urbi, de La Farola, i la resta de registrats.

Són turistes que faran nit a Manresa i que «acaben visitant la Seu, el carrer del Balç...». Per als que ho vulguin, l'Oficina ofereix visites guiades cada dijous, divendres i dissabte. Els dos primers dies, a la Manresa ignasiana, en castellà i anglès, i el dissabte, en català, a la Manresa cor de Catalunya. Hi ha entre sis i set guies i, si cal, també es pot fer l'itinerari en italià, alemany i japonès.



Canes-Manresa-Madrid

Just durant l'estona que aquest diari conversa amb Gerard Pablo, director dels apartaments Urbi, per comprovar si el que explica Martín queda reflectit en la seva clientela, un matrimoni francès amb un fill gran entra a fer el registre a la recepció. Són de Canes, van de camí cap a Madrid per passar-hi uns quant dies i han decidit fer nit a Manresa perquè està ben situada en la seva ruta, expliquen, i la qualitat-preu dels Urbi els ha semblat l'adequada. Com que són les 6 de la tarda, demanen informació del que poden visitar i on anar a sopar.

Els 47 apartaments Urbi, amb una capacitat per a 150 persones, estan repartits entre dos edificis al car-rer de la Codinella i un al de Santa Llúcia, al rovell de l'ou del Centre Històric, amb la basílica de la Seu, la Cova, el carrer del Balç i l'Oficina de Turisme a quatre passes.

Pablo apunta que, mentre que durant l'any, entre el 60 i el 70% dels estadants són nacionals, a l'estiu, els estrangers són més del 50%. «Sobretot, francesos, però també alemanys, italians, anglesos, que han baixat; dels Països Baixos, i després ja ve un conglomerat on hi ha Corea, Rússia, Països de l'Est, Nova Zelanda, Austràlia...». Quant al perfil, diu que a l'estiu és un estadant més familiar, mentre que la resta de l'any és més de negoci. Com Martín, atribueix l'increment a la situació de Manresa al mapa i als preus.