Un motorista mor en un accident de matinada a l'A-2, a Martorell

Un motorista va morir la matinada de dissabte en un accident a l'A-2 al punt quilomètric 586, al terme municipal de Martorell (Baix Llobregat). La víctima, J.M.G, és un home de 54 anys i veí de Barcelona. Anava sol a la motocicleta en sentit Igualada. Per causes que es desconeixen i que s'estan investigant, va sortir de la via.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 01.25 de la matinada. Es van activar cinc patrulles dels Mossos i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però no es va poder fer res per salvar el motociclista.

Amb aquesta víctima, són 106 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

En aquest cas es tracta del segon accident mortal d'un motorista que hi ha a les comarques de l'àmbit de Regió7 en 10 dies. El 7 d'agost, A.J.A., de 25 anys i també veí de Barcelona, va morir a Monistrol de Montserrat, just després d'un revolt, a l'anomenat Plàtan d'en Gibert, en direcció a la carretera C-55. Per causes que s'investiguen la motocicleta va sortir de la via i el conductor va caure per un marge després d'esmunyir-se per sota d'una tanca de protecció que hi ha a la carretera. En aquest cas, la tanca no tenia la part de sota que evita que els motoristes tinguin mutilacions o que es precipitin al buit.