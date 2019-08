Una trentena de joves fan de voluntaris a l'estiu a la Fundació Althaia

Una trentena de joves d'entre 15 i 22 anys participen aquest estiu en el programa de voluntariat de la Fundació Althaia de Manresa per fer més agradable l'estada de les persones o les famílies ateses als centres sanitaris o assistencials de l'organització. Coincidint amb les vacances escolars, centren la seva activitat a diferents serveis com el de Pediatria de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que té una escola, o bé al Centre de Disminuïts Físics del carrer dels Caputxins, o amb la gent gran que hi ha ingressada a la unitat de convalescència del Centre Hospitalari. Entre els voluntaris també hi ha enguany un grup d'estudiants nord-americans (vegeu Regió7 del 30 de juliol).

Els joves desenvolupen una tasca totalment altruista. Expliquen contes als més menuts, fan manualitats, participen i dinamitzen jocs de taula, acompanyen les persones que necessiten suport o animen els tallers programats i que es porten a terme als diferents serveis. Durant unes quatre hores al dia es reparteixen entre els diversos fronts. A Pediatria se centren bàsicament en l'escola que hi ha en un dels extrems de la planta i que està pensada perquè els nens i nenes que han de quedar ingressats no perdin el ritme escolar. En aquest mateix servei també atenen els infants que han d'acudir a l'hospital de dia. Al Centre de Disminuïts Físics interactuen amb els residents. Actualment té una trentena de places concertades.

Segons la Fundació Althaia, la labor dels voluntaris sempre és complementària a la dels professionals, i la seva implicació en aquest projecte social «contribueix a fer més agradable l'estada dels pacients i les seves famílies i, d'aquesta manera, millorar la seva qualitat de vida». La contrapartida és que adquireixen experiència, aprenen noves habilitats i fan noves coneixences, a més a més de la satisfacció de treballar per millorar el seu entorn.

És el tercer estiu que la Fundació Althaia porta a terme el programa de voluntariat, que va del juny al setembre. La intenció és que tingui continuïtat durant els diferents períodes de vacances. També al llarg del curs diversos centres educatius de Manresa i el Bages col·laboren amb la Fundació Althaia. A l'últim curs, alumnes de l'institut Guillem Catà, de La Salle de Manresa i de l'escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet ja hi van dur a terme tasques de voluntariat, que van consistir a fer acompanyament i desenvolupar activitats amb els pacients. També van participar en tasques de col·laboració amb les campanyes de mecenatge com per exemple l'elaboració de polseres solidàries. Aquesta iniciativa ha permès posar en marxa l'hospital de dia d'Oncologia i Hematologia. Actualment Althaia ha iniciat una nova fase de mecenatge, que en aquest cas se centrarà a millorar espais per a l'atenció d'infants i joves com Pediatria.

A més a més del voluntariat jove, Althaia té oberts altres programes, estables o més esporàdics, adreçats a diferents perfils de persones. Durant el 2018 la fundació va tenir 55 voluntaris estables i 44 persones col·laboradores.

Les persones interessades a participar activament en aquesta mena d'activitats es poden adreçar a voluntariat@althaia.cat, trucar al telèfon 608 857 515, o bé adreçar-se directament a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, al despatx de voluntariat, que és al número 13 de la planta -1 de l'edifici històric.

Aquest estiu una vintena de joves dels Estats Units han estat a Althaia en diferents torns per fer-hi una estada informativa i, a la vegada, tasques de voluntariat. Són nois i noies que tenen la intenció de fer estudis universitaris relacionats amb el món de la salut. L'estada els dona punts per accedir a la universitat.