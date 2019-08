Aigües de Manresa fa tres obres en diferents punts de la ciutat alhora

El tram del carrer Circumval·lació de Manresa entre l'Era Firmat i el carrer Canyelles, es tallarà avui al trànsit a causa d'unes obres d'Aigües de Manresa per reparar el clavegueram. En aquests moments l'empresa municipal realitza tres obres simultàniament a diferents punts de la ciutat. Totes amb afectacions a la circulació. A més a més dels treballs al Circumval·lació que començaran avui també se n'estan fent al carrer Sant Josep i al Dos de Maig. Més recentment es va acabar una actuació que va tallar la carretera de Santpedor durant un mes.

Al Circumval·lació es renova el clavegueram. Les obres es concentraran entre els números 17 i 27. Els vehicles podran accedir al carrer, a partir del número 29-30, des del carrer Canyelles. En canvi els qui circulin pel carrer Era Firmat es desviaran pel carrer Circumval·lació en direcció al carrer Guimerà. És un tram de carrer a on s'invertirà el sentit de la circulació mentre durin les obres. Entre l'Era Firmat i el número 17 del Circumval·lació es prohibirà la circulació de vehicles excepte als veïns. I es regularà el trànsit en forma de cul-de-sac: els cotxes accediran al carrer des de l'Era Firmat i sortiran pel carrer Guimerà. La previsió és que aquests treballs durin tres setmanes.



Més incidències

Al Dos de Maig també han començat aquesta setmana obres per renovar el clavegueram entre el carrer del Cós i la carretera de Cardona. En aquest cas és previst que durin quatre setmanes. Es farà en dues fases. En la primera es tallarà el trànsit entre la carretera i el carrer del Cós.

En diversos vials afectats es regularà el trànsit en forma de cul- de-sac. El carrer del Cós, entre el Bruc i el Dos de Maig, l'accés i sortida de cotxes es farà pel Bruc. Al mateix carrer del Cós, entre Fonollar i Dos de Maig, inclosa la plaça 8 de Març, s'entrarà i sortirà pel carrer Fonollar.

El tercer punt on hi ha obres amb afectacions a la mobilitat és al carrer Sant Josep, entre el Súria i el Tortonyes. Els treballs es porten a terme per connectar escomeses de diverses finques a la xarxa general de clavegueram. Hi ha tallat un dels dos carrils de circulació. En concret, el de sentit pujada en direcció a la plaça Bages. Es fan desviaments.