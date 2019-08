L'estació de Renfe continua sense lavabos el dia que els havia d'obrir

El bar de l'estació de la remodelada estació de Renfe de Manresa no va obrir ahir tal com era previst. En conseqüència, l'estació continua sense serveis públics per als viatgers, que són al bar. S'han d'esperar que el tren es posi en marxa per poder utilitzar els lavabos del comboi.

Ja fa més d'un any i mig que l'estació de tren de la Renfe de Manresa no té lavabos. Primer per les obres de remodelació del vestíbul i per millorar l'accessibilitat que s'hi van dur a terme. I ara perquè el bar encara no és obert tot i que el nou vestíbul va entrar en funcionament el 31 de maig passat. La previsió de Renfe era que ho fes ahir, però asseguren que és responsabilitat del concessionari del bar. En qualsevol cas afirmen que l'obertura de l'establiment i dels serveis públics és imminent.

Al bar també s'hi han fet obres de millora a to amb les que han permès modernitzar el vestíbul i els accessos a les vies de tren. Es van acabar més tard que aquestes últimes, però. Ahir al migdia semblava que tot estava a punt perquè obrís i fins i tot hi havia gènere a les postades. Però la porta estava tancada i no hi havia cap mena de rètol o anunci que indiqués quan entraria en servei i ningú de l'estació ni de Renfe no sabia quan es posaria en marxa més enllà que ha de ser en qualsevol moment.

L'estació de la Renfe de Manresa va estrenar el 31 de maig passat un nou vestíbul, més lluminós, modern i amb tots els serveis automatitzats. S'ha eliminat la taquilla que hi havia entrant a mà esquerra. Ara hi ha tres màquines expenedores de bitllets que també són noves i funcionen amb una pantalla tàctil. Demanen el destí i hi apareixen totes les modalitats de bitllet que hi ha, des del senzill d'anada o anada i tornada fins als abonaments o els títols de tarifa integrada. El personal d'informació té un despatx just al costat de les màquines expenedores per si ha d'atendre qualsevol dubte.

Els torns per entrar i sortir de les andanes també són nous. Des que s'ha modernitzat el vestíbul ara és necessari validar el bitllet tant per agafar el tren com en arribar i sortir de l'estació, cosa que fins ara no passava a l'estació de Manresa.

Ascensors nous

Els treballs de remodelació i condicionament també van millorar els accessos a les andanes amb la instal·lació de dos ascensors. Fins llavors només hi havia la possibilitat d'anar per les escales del passadís soterrat o bé creuar les vies.

Ara s'han eliminat les barreres arquitectòniques per a aquelles persones que tenen algun problema de mobilitat o que senzillament van carregades. El trajecte connecta l'andana 1 amb la 2 i 4. Així mateix s'ha millorat el recorregut per als vianants a l'exterior de l'edifici, amb una vorera més àmplia que abans pràcticament no existia.

Precisament l'increment de potència que va fer falta per tal de poder fer moure els ascensors va provocar que la inauguració de les obres es retardés més del previst. L'edifici remodelat de l'estació de la Renfe s'havia d'haver estrenat el desembre passat, però no ho va fer fins al 31 de maig. Els treballs van començar el desembre del 2017, i la previsió era que s'enllestissin en un any. Ha suposat una inversió d'1,4 milions d'euros. Durant l'any llarg que han durat els treballs el bar també es va tancar, de manera que no hi havia lavabos públics. La situació continua igual.

3.200 persones al dia

Cada dia passen 3.200 persones de mitjana per l'estació de Manresa. Disposa d'una seixantena de serveis de la línia R4, i 6 dels regionals de la línia R12, la que va de Lleida a Barcelona.