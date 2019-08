Obert al trànsit el camí de Rajadell en direcció a Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha comunicat que aquest dimarts ha quedat reobert al trànsit un sentit de circulació del camí de Rajadell, en direcció al centre de la ciutat. El vial estava tallat des de finals de març entre el camí del Suanya i el carrer de la Lemmerz, que també avui ha recuperat el doble sentit de la circulació, per les obres que s'estan duent a terme a l'entorn del nou crematori, al polígon de la Plana del Pont Nou.

Tal com ja va avançar aquest diari, la previsió amb què treballa l'Ajuntament és que l'obra finalitzi pels volts del 20 de setembre, data que podria marcar també la posada en marxa del nou equipament. Segons fonts municipals, el camí de Rajadell no es podrà obrir completament al trànsit fins a la setmana del 2 al 8 de setembre perquè resten uns treballs de pavimentació que no es podrien completar amb els dos carrils oberts, «per motius de seguretat». Es tracta de la pavimentació d'una franja de la vorera del camí molt propera a la calçada.

Serà llavors, doncs, la primera setmana de setembre quan el vial quedarà de nou obert al trànsit en tots dos sentits. I el conjunt de l'obra estarà totalment finalitzat, segons han assegurat des de l'Ajuntament, cap al 20 de setembre. Haurà passat prop de mig any des que es va tallar el camí de Rajadell per poder dur a terme la construcció del crematori.

La setmana passada ja era previst obrir un dels dos carrils del camí de Rajadell, en concret el que permet arribar a Manresa des de l'eix Transversal al seu pas per Sant Joan de Vilatorrada. Alguns conductors han fet saber a aquest diari que el vial era obert el cap de setmana, malgrat que la comunicació del restabliment del trànsit per part de l'Ajuntament s'ha fet aquest dimarts al matí.

Les obres als dos vials d'accés a la nova planta incineradora s'han fet dins els treballs corresponents a les obres de l'Àmbit d'Urbanització AU3 del Projecte d'obres complementàries i refós d'obres bàsiques del pla parcial Plana del Pont Nou i de les obres del Projecte d'obres externes d'adaptació de la urbanització de la fase AU3 de pla parcial Plana del Pont Nou.