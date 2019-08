La reurbanització del carrer del Forn i la Pujada Roja s'enllestirà a mitjan setembre

Els veïns dels carrers del Forn i la Pujada Roja de Manresa podran circular i transitar amb normalitat a partir de mitjan setembre, quan és previst que finalitzin les obres que s'estan duent a terme en tots dos vials per reparar el mal estat del ferm.

Segons ha pogut saber Regió7, l'Ajuntament treballa amb la previsió d'asfaltar el carrer del Forn entre el 9 i el 10 de setembre. El 10 de juny passat hi van començar les obres de millora de la pavimentació i ampliació de la xarxa de clavegueram, ja que el tram nord del carrer no en tenia. Feia molts anys que els veïns reivindicaven la reurbanització del vial, el ferm del qual s'estava ensorrant en un lateral i l'únic que s'havia fet era col·locar-hi unes tanques provisionals per senyalitzar la zona afectada i evitar-hi caigudes.

De fet, aquestes baranes es van posar el 2015 arran de la caiguda d'una veïna. Al barri del Guix-Pujada Roja, moltes de les persones que hi viuen són d'edat avançada, i caminar per carrers mig ensorrats i amb les voreres també malmeses –molt altes i estretes– els fa la vida més complicada, tal com ja va denunciar aquest diari fa dos anys (vegeu edició del 3 d'agost del 2017).

Amb una inversió de més de 150.000 euros –90.000 són una aportació de l'Ajuntament i la resta va a càrrec d'Aigües de Manresa–, s'ha consolidat el mur de maçoneria que hi ha a la banda del carrer que dona als horts, que és la banda que s'havia esfondrat; s'ha allargat la xarxa de sanejament, que era inexistent; i es pavimentarà –treballs que s'estan realitzant aquests dies– tot el carrer en plataforma única, de manera que hi tindran prioritat els vianants.

Les obres afecten 17 finques i suposen la impossibilitat d'accedir en vehicle al carrer. Malgrat que l'Ajuntament va informar que es mantindria l'accés a guals sempre que fos possible, la presència de màquines i operaris treballant, i la col·locació de lloses a l'entrada de les cases abans de l'asfaltatge, alguns centímetres per sobre del terra de la part central del carrer, fan inviable passar-hi en cotxe.

Mentrestant, i fins que no s'asfalti el carrer, els veïns han de deixar el cotxe a uns carrers de casa seva i seguir el camí a peu. Això, si es va carregat amb la compra, amb nens o amb algun problema de mobilitat, per exemple, pot resultar bastant molest, segons aprecien alguns veïns. L'Ajuntament va habilitar la primera setmana de juny un itinerari protegit i senyalitzat per a vianants en aquest carrer.



Actuació a la Pujada Roja

Les obres al carrer del Forn han coincidit amb l'actuació d'urgència que s'està fent al carrer de la Pujada Roja des del 22 de juliol per reparar un mur de contenció del vial que estava a punt de caure. Tal com va explicar aquest diari (vegeu edició de l'11 de maig), a tocar del mur que s'ha reparat –s'ha eliminat el que estava malmès i se n'ha construït un de nou– hi havia dos forats enormes a la calçada arran de la prospecció del terreny després que hi aparegués una gran esquerda (vegeu desglossat).