Divendres s'obren les inscripcions a les Visites a la Manresa Desconeguda

Les Visites a la Manresa Desconeguda, un dels plats forts de la Festa Major, tornen amb força i amb interès renovat oferint quatre propostes, per conèixer i fruir el patrimoni, la història i la cultura de la capital del Bages.

Enguany l'estrella del programa és la descoberta del refugi antiaeri de l'Estació del Nord (propietat de RENFE-Adif) que es podrà visitar per primera vegada gràcies a la gentilesa RENFE-Adif i on s'explicaran els efectes de la Guerra Civil sobre el Pont Vell, la història de la capella de la Guia original i el seu trasllat amb la construcció de la línia de tren.

Una altra proposta, no menys interessant, és un recorregut per la riera de Rajadell i la serra de Montlleó on la Pedra Seca, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO l'any passat, serà la protagonista. Es podran veure construccions de caràcter i usos molt diferents i, sobretot, descobrir la imponent construcció del pou de glaç de l'Obaga de l'Agneta (probablement un dels més antics de Catalunya).

Aquesta edició, que amplia l'oferta i ofereix una visita més que l'any passat, tanca el programa al voltant del patrimoni industrial i de la memòria de la Guerra Civil, amb un itinerari guiat per les fabriques de Sant Pau (la Vermella i la Blanca) i la possibilitat de tornar a visitar el refugi antiaeri del Grup Escolar la Renaixença.

Les inscripcions als diferents recorreguts i torns es podran fer a partir del divendres, 23 d'agost, a l'Oficina de Turisme de Manresa (excepte la visita al refugi antiaeri de la Renaixença, que no estarà guiada i, per tant, serà lliure).

Les Visites a la Manresa Desconeguda es duen a terme fruit de la inestimable col·laboració de les entitats i els particulars que estudien i vetllen per la difusió de la història de la ciutat i que fan possible la descoberta de racons i d'espais, que ben segur no deixaran indiferents i, en algun cas, fins i tot sorprendran.

Dilluns 26 d'agost



La pedra seca a la riera de Rajadell. Diferents torns de 17 a 20 h. Inici: Escola Agrària de Manresa (Can Poc Oli).

Recorregut a peu de 5 km resseguint les diferents construccions que es troben al final de la riera de Rajadell: terrasses i baixadors, tines i cisternes i la imponent construcció del pou de glaç de l'Obaga de l'Agneta. Itinerari per terreny desigual.

Es recomana portar calçat còmode, protecció solar i aigua. En cas de pluja continuada, l'activitat s'anul·larà.

S'hi pot arribar en cotxe particular o a peu. Per als que estan avesats a caminar, s'ha organitzat un grup que sortirà a les 17h des del Pont Vell (recorregut total d'uns 9'5 km).

Organitza: Ajuntament de Manresa. Col·laboren: Centre d'Estudis del Bages, Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Escola Agrària de Manresa, Institució Catalana d'Història Natural, Meandre i Fundació Turisme i Fires de Manresa



Dimarts 27 d'agost



I la mort va caure del cel. Refugi antiaeri del Grup Escolar la Renaixença. De 17 a 20 h – Adreça: Carrer Canonge Montanyà (sota el pati de l'escola Renaixença).

Visita lliure al refugi i a l'exposició sobre els bombardeigs franquistes a Manresa a finals de la guerra civil (1938/39), que dedica una especial atenció a les 35 víctimes mortals que van produir.

No cal treure tiquet perquè no és una visita guiada. Organitza: Ajuntament de Manresa. Col·laboren: Associació Memòria i Història de Manresa, Museu Comarcal de Manresa i L'arada creativitat social



Dimecres 28 d'agost



La Vermella i la Blanca: les fàbriques de Sant Pau. Patrimoni industrial i retalls de vida. De 17 a 20 h. Inici: a l'entrada del recinte de la Fàbrica Blanca (accés des de la carretera d'Abrera a Manresa).

Visita al recinte de les fàbriques Vermella i Blanca i projecció del documental "Dues fàbriques, una colònia", on s'explicarà la història i valor patrimonial i social del conjunt industrial.

S'aconsella portar calçat còmode, protecció solar i aigua. En cas de pluja continuada, l'activitat s'anul·larà.

S'hi pot arribar en cotxe particular (fins a l'aparcament de la fàbrica Blanca) o a peu. S'ha organitzat un grup per anar-hi a peu conduit pel CECB que sortirà a les 17'30h de la Capella de Sant Marc - Pont Vell (3 km d'anada i de tornada).

Organitza: Ajuntament de Manresa. Col·laboren: AV Sant Pau, Pla de Desenvolupament Comunitari de la FAVM, Centre d'Estudis del Bages, Centre Excursionista de la Comarca del Bages i Fundació Turisme i Fires de Manresa, Museu de la Tècnica de Manresa-Parc de la Sèquia.



Dijous 29 d'agost



L'estació del Nord i els ponts sobre el Cardener: objectius militars durant la Guerra Civil. De 17 a 20 h. Inici: Capella de la Guia (grups cada 20 minuts).

Visita al refugi antiaeri de la Renfe, construït durant la Guerra civil davant l'amenaça de bombardejos per part de l'aviació franquista. A l'interior de la Capella de la Guia s'explicarà els efectes de la Guerra civil sobre el Pont Vell i la història de la capella original i el seu trasllat amb la construcció de la línia de tren.

S'aconsella portar calçat còmode, protecció solar i aigua. En cas de pluja continuada, l'activitat s'anul·larà.

Organitza: Ajuntament de Manresa. Col·laboren: Associació Memòria i Història de Manresa, Arxiu Comarcal del Bages, Centre d'Estudis del Bages, Fundació Turisme i Fires de Manresa, RENFE-ADIF, La Seu de Manresa

L'horari de l'Oficina de Turisme és de dimarts a dissabte de 10 a 14h i de 17 a 19h; i diumenge i dilluns, de 10 a 14h.

Adreça: Plaça Major, 10.