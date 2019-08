Manresa ha imposat enguany prop de cent multes per dur el gos deslligat o sense morrió

Manresa tenia censats, el desembre del 2018, gairebé 3.000 gossos. I cal tenir en compte que molts propietaris no han fet el tràmit de censar la seva mascota. Tot i la xifra alta d'animals, les multes per dur el gos deslligat o sense morrió que s'han imposat aquest 2019 han estat 87. La dada representa un 3% del total de gossos censats a la ciutat, 2.904. Tot i que la societat és cada cop més conscient i els ajuntaments són més estrictes a l'hora de controlar la tinença d'animals, encara hi ha moltes persones que no compleixen la normativa. D'aquestes, a Manresa se n'han multat enguany 87.

Del total de sancions imposades aquest any, una seixantena (61) han estat a propietaris de gossos de raça potencialment perillosa. En concret, s'han tramitat 19 expedients sancionadors per portar gossos potencialment perillosos deslligats i s'han multat 42 persones per portar un gos també de raça potencialment perillosa sense morrió. En aquest cas, les sancions per dur els gossos deslligats o sense morrió a la via pública poden anar dels 150,25 als 1.502,53 euros. Es penalitza amb el mateix import els propietaris de gossos potencialment perillosos que no disposen d'una assegurança de responsabilitat civil. I en el cas que el gos no estigui identificat amb microxip, la sanció pot anar dels 300,52 als 2.404,05 euros, segons l'ordenança municipal de Manresa aprovada el 2014.



Sancions al pati del Casino

Tal com ja va explicar Regió7 (vegeu edició del 19 de juny del 2019), diverses persones han estat sancionades per dur el gos deslligat en espais on està prohibit, com és el cas del pati del Casino. Allà, tres propietàries van ser multades amb 300 euros cadascuna per no tenir el gos lligat. També es van multar altres propietaris de gossos per la mateixa circumstància al parc de la Seu i a la zona verda del carrer Abat Oliba.

Segons les dades facilitades pel consistori manresà a aquest diari, des de començament d'any s'han multat –a banda dels 19 propietaris de gossos potencialment perillosos– 26 persones més per portar el gos deslligat. D'aquestes sancions, que sumen un total de 45, 20 han estat per dur els animals deslligats a la via pública, és a dir, al carrer, i 25 en zones enjardinades. Aquests procediments sancionadors se sumen als 42 que s'han tramitat per no portar mor-rió un gos de raça potencialment perillosa.



Més multes per no tenir llicència

Els darrers anys ha crescut la xifra d'animals de companyia censats a Manresa. Com dèiem al principi, a final del 2018 hi havia registrats a la ciutat 2.904 gossos, mentre que el 2017 n'hi havia 2.699 i el 2016, 2.415. També ha crescut el nombre de multes per tinença de gossos de raça potencialment perillosa sense llicència. Segons dades ja publicades per aquest diari (vegeu edició del 5 de febrer del 2019), els números s'han disparat els últims dos anys. El 2018 es van posar 16 multes per tenir els animals sense documentació, el quàdruple que el 2016, quan la xifra va ser de 4. Tot indica que l'evolució de les dades seguirà aquesta tendència a l'alça.