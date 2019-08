L'Ajuntament de Manresa preveu demanar 29 milions d'euros de préstecs en 4 anys

El darrer pla pressupostari a mitjà termini elaborat per l'Ajuntament de Manresa va del 2019 al 2022 i reflecteix la recuperació de la capacitat d'endeutament de l'administració local.

Després d'anys sense tenir accés al crèdit, el pla pressupostari, que és una guia de les grans magnituds en les quals es poden moure les finances municipals, preveu ingressos per passius financers de més de 7 milions d'euros cada any, el que suma 29 milions d'euros en 4 anys.

Les quantitats coincideixen amb el marc econòmic que s'havia dibuixat prèviament després de tota la tasca d'endreça financera realitzada: l'Ajuntament està en condicions de mantenir l'equilibri comptable amb endeutaments de 7 milions d'euros cada exercici durant el mandat actual. I, si l'administració es porta amb cura, seria possible que el següent també.

Els aproximadament trenta milions d'euros d'endeutament ofereixen un marge considerable per fer inversió.

Sol·licitar préstecs als bancs és una via de finançament que havia estat molt restringida. El pla pressupostari anterior no preveia pràcticament l'accés als préstecs fins a l'exercici del 2017.

El fet que l'Ajuntament hagi aconseguit situar el seu nivell d'endeutament per sota del 75% dels recursos propis li ha permès accedir novament a préstecs després d'anys de sequera.

Amb l'arribada de la crisi, negada inicialment, la inèrcia va continuar inflant el deute municipal. L'equip de govern, de Convergència primer i els darrers anys en coalició amb Esquerra, ha anat desinflant aquestes xifres, seguint també la senda marcada per les normatives de rang superior que han limitat despesa i endeutament als ens locals.



Control de l'Estat

El pla pressupostari s'elabora per donar compliment a les obligacions de subministrament d'informació previstes a la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Dels gairebé 84 milions d'euros d'endeutament que reflectia el tancament de caixa de l'any 2011 s'ha passat a no arribar als 40 milions. Aquest canvi és la plasmació d'un nou rumb econòmic fruit del fet que durant els dos darrers mandats l'Ajuntament ha eixugat més de 40 milions d'endeutament i ha rebaixat més de 9 milions el dèficit acumulat.

L'Ajuntament ha generat altres documents de planificació financera a mitjà termini com el pla d'ajust aprovat el 2012 per acollir-se als fons per pagar factures acumulades o el marc pressupostari referent al període 2014-2016 comunicat al ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. El primer document feia una previsió en què el deute, quantificat el 2012 en 83,7 milions d'euros, quedarà pràcticament eliminat el 2022.

El segon document també preveia una forta davallada del deute amb una reducció de gairebé 27 milions d'euros.