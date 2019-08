L'Ajuntament obre una línia d'ajuts per fomentar l'activitat econòmica al Centre Històric de Manresa

Promoure l'obertura de noves activitats econòmiques al Centre Històric de Manresa. Aquest és l'objetiu d'una nova convocatòria de línies d'ajut que ha posat en marxa l'Ajuntament de Manresa. En aquesta ocasió pretén incentivar l'arrendament d'immobles tancats. Se subvencionarà tant les persones que iniciïn el seu negoci com el propietari de l'immoble on aquest s'instal·li, ja siguin plantes baixes o bé pisos on hi pugui haver oficines o activitats professionals.

Es tracta de subvencions a fons perdut. L'ajut se circumscriu a l'àmbit del Centre Històric, que comprèn el Barri Antic, les Escodines i el Remei. La persona titular del negoci rep una suvenció equivalent a tres mensualitats de lloguer de l'immoble, amb un topall màxim de 4 euros per metre quadrat. Per a la propietat, la subvenció és de 2 euros per superfície arrendada, amb un màxim de 1.000 euros.

Per poder-se acollir a aquests ajuts cal que l'activitat econòmica s'hagi establert amb posterioritat a l'1 d'octubre del 2018, es trobi en funcionament i tingui resolts tots es tràmits de legalització. A més a més, el contracte d'arrendament del local en qüestió ha de tenir una durada mínima de 3 anys.

La sol·lictud de l'ajut l'han de formalitzar conjuntament les dues parts interessades.