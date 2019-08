L'odissea de transitar a peu per Manresa

Manresa té voreres molt estretes per les quals es fa difícil passar-hi a peu, com és el cas del carrer de Sant Andreu, on els vianants sovint desisteixen i acaben caminant pel mig de la calçada. A poc a poc, els governs inverteixen a ampliar i millorar les voreres, però és un procés més aviat lent. Ara bé, hi ha altres elements que converteixen caminar per la ciutat en tota una odissea perquè estrenyen el pas dels vianants que es podrien resoldre sense obres.

Regió7 ha recollit quatre imatges que reflecteixen els obstacles amb què es pot trobar el ciutadà que va a peu en diversos punts de Manresa. I si bé són un inconvenient per a qui pot passar-hi caminant, es converteixen en tot un problema per a persones que van amb cadira de rodes, amb vehicles de mobilitat per a discapacitats, amb un cotxet o amb el carretó d'anar a comprar.

Un exemple són els contenidors, que, en lloc de situar-los dins una illa delimitada a la calçada, són a sobre la vorera. Si aquesta és molt ampla, la situació no sembla tan greu. Però hi ha altres casos, com a l'avinguda de Bertrand i Serra –davant la Fàbrica Nova– o al carrer de Solsona –al barri Plaça Catalunya–, on la presència de contenidors a sobre la vorera fa que quasi no quedi espai ni per passar-hi una persona a peu. I, encara molt menys, per transitar-hi amb una cadira de rodes.

En una de les imatges que acompanyen aquest article s'aprecia la poca distància que hi ha entre el contenidor i el mur del recinte de la Fàbrica Nova a la vorera de l'avinguda de Bertrand i Serra. En una altra foto es veu clarament que la vorera del carrer de Solsona és intransitable a la part que toca a l'avinguda de Tudela, pels tres contenidors i també pels cotxes que sempre hi ha aparcats sobre la vorera.

Quan no es pot aparcar a prop



De ben segur que tots els nostres lectors s'hi han trobat algun cop. Fileres de vehicles mal estacionats sobre una vorera que obliguen el vianant a creuar el carrer o a caminar per la calçada. El carrer de la Maternitat d'Elna, que uneix la carretera de Vic amb l'estació d'autobusos, n'és un exemple. Alguns conductors, potser cansats de donar voltes per aparcar a prop d'un centre de diagnosi per imatge que hi ha en aquest carrer, opten per estacionar el cotxe a sobre la vorera. En el moment de la foto hi havia cinc vehicles mal aparcats.

Hi ha altres elements urbans col·locats al mig de voreres que també compliquen la mobilitat d'alguns ciutadans. Al carrer Circumval·lació, per exemple, un parquímetre i pals elèctrics a la vorera estrenyen realment el pas dels vianants. Regió7 ja va fer un recull d'aquest i altres espais amb obstacles a la via pública (vegeu edició del 26 d'abril del 2019).