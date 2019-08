La manresana Fibracat factura 4,4 milions, un 30% més que l'exercici anterior

L'empresa manresana Fibracat, el primer operador global independent de telecomunicacions 100% català, que ofereix serveis d'Internet fibra òptica, telefonia fixa i mòbil i TV online, ha tancat l'exercici 2018 amb una facturació de 4,4 milions d'euros, un 30% més que l'any anterior. Amb aquest increment, Fibracat consolida el seu creixement exponencial, amb un benefici del 176% i un EBITDA de 772.000 euros (un 82%).

El present exercici, Fibracat prevé gairebé duplicar la seva facturació fins els 8 milions d'euros perquè, com explica la seva cofundadora, Meritxell Bautista, "aquest darrer quadrimestre, esperem passar dels 16.000 clients actuals només d'ofertes convergents de fibra, fix, mòbil i televisió online als 30.000 i ser el proveïdor de telecomunicacions de les 25 grans empreses catalanes a les quatre províncies, ja sigui per reputació, facturació i/o valors".

Per aconseguir aquests objectius, la companyia ofereix des del present mes d'agost, serveis d'Internet fibra òptica, telefonia fixa i mòbil i TV online, a les 80 poblacions catalanes amb més població, com Barcelona, Badalona, Banyoles, Blanes, Girona, L'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa o La Seu d'Urgell.

Així, dels més de 7,6 milions d'habitants que hi ha a Catalunya, la cobertura actual de Fibracat arriba a més de 5,5 milions de persones, el 73% de la població total. Per donar aquesta cobertura de fibra òptica a gairebé tot el territori, Fibracat té una inversió de 18 milions d'euros, entre el període de 2017 fins el 2021, i ha arribat a diferents acords comercials de col·laboració amb instal·ladors i altres companyies distribuïdores de fibra òptica.

La cofundadora de Fibracat ha volgut aclarir que "encara que el passat 2018 vam fer una previsió de facturació de 5,5 milions d'euros, perquè volíem avançar part de l'expansió de la companyia a algunes poblacions fora de la nostra àrea d'influència de la zona de la Catalunya central, estem molt satisfets perquè mantenim el creixement de beneficis des dels inicis amb una forta inversió".

Però, en el darrer trimestre del 2018, la companyia va decidir sacrificar aquesta xifra prevista de facturació i aplaçar-la al present exercici, per tal d'assegurar "el manteniment del màxim nivell de qualitat tècnica i de seguretat dels nostres serveis i per fer-lo alhora a les 80 poblacions amb més habitants de tota Catalunya".

A més, Meritxell Bautista ha fet referència al reforç que han realitzat en l'estructura comercial de la companyia, que el passat mes de juliol ha signat un acord de col·laboració amb l'Associació Catalana de Municipis i al fet que "encara que el nostre web està només en català a dia d'avui i ens estem posicionant sobretot en el nostre territori, els serveis de telefonia mòbil estan oberts a la resta de l'Estat, on ja tenim clients, sobretot de les comunitats de Madrid i Valenciana i d'Andalusia, que han contractat online les nostres tarifes mòbils".



Dues Fibracat stores més

El tipus de client de Fibracat és una persona de classe mitja, sobretot home d'entre 30 i 50 anys, amb un nivell d'estudis superiors, que cerca un producte amb una qualitat específica perquè està molt informat de les novetats en el sector de la tecnologia.

Els principals motius pels quals tant particulars com empreses contracten Fibracat és perquè, en un mercat monopolitzat per tres grans companyies, aquesta es presenta com a una alternativa ja que, com explica Meritxell Bautista, "tenim una infraestructura pròpia, amb la qual podem oferir el preu més competitiu del mercat; un servei de més qualitat i, sobretot, seguretat; un tracte personalitzat pel client i la latència d'Internet més baixa de tota Espanya, ja que comptem amb acords amb les sis xarxes més importants del món". En concret, Fibracat ofereix una connexió de 200 Mbps simètrics amb una velocitat de fins a 1.000 Mbps.

Per donar-se d'alta dels serveis de Fibracat, es pot fer a través del seu web o telefònicament, o bé, en el cas de Catalunya, apropant-se a alguna de les dues stores que té a Manresa i a Reus. La companyia té previst inaugurar el proper més d'octubre, dues stores més al centre de les ciutats de Girona i Lleida.

Pel proper 2020, Fibracat espera seguir el seu pla d'expansió, amb les seves previsions inicials de passar dels 60 treballadors actuals als 100 empleats i d'aconseguir una facturació de 20 milions d'euros.

Sobre Fibracat

És el primer operador global de telecomunicacions 100% català que ofereix serveis d'Internet fibra òptica, telefonia fixa i mòbil i TV online. Nascut el 1999 i immers en un ambiciós pla d'expansió que l'està portant a ser present a tot Catalunya, Fibracat està desplegant el seu servei de fibra òptica a totes les ciutats catalanes, des de Barcelona fins a qualsevol municipi amb més de 1.000 habitants. Aquest estiu, Fibracat té previst arribar a 20 milions de llars de tot Espanya, amb absoluta cobertura de telèfon mòbil i roaming gratis a la UE, i amb acord amb més de 380 operadors a nivell mundial.