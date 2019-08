El Sielu estrena un nou equip gestor i s'apunta a la festa major amb sessions de DJ

El Sielu, un dels locals d'oci nocturn més emblemàtics de la ciutat, manté un any més el compromís amb el Festival de Blues –se celebrarà la vintena edició a partir de dijous vinent–, però la principal novetat que presenta és la creació d'un nou equip que es farà càrrec a partir d'ara de la gestió de la sala, tal com va explicar ahir el propietari, Jordi Cortès, a aquest diari. De cara a les properes jornades festives, El Sielu organitzarà quatre sessions de discjòqueis.

«He pres la decisió de crear un nou equip directiu, de treball, amb tres empresaris del barri», va apuntar Cortès. Els implicats són Vicky García, de la Vermuteria Santa Rita; Anna Solsona, de l'Espai Rubiralta; i Josep Ferrer, del Bar Toni's. «Des d'El Sielu hem detectat que hi ha una demanda creixent d'activitat al barri, tota una nova moguda», va indicar Cortès, i va afegir que «la creació d'aquest nou equip gestor ens ha de permetre reforçar-nos perquè tinc la sensació que el nucli antic torna a ser un lloc d'oci nocturn i restauració després d'un període en què això es va externalitzar i va anar a altres indrets de la ciutat».

Jordi Cortès va matisar que la propietat d'El Sielu continua essent seva i que la inclusió de les tres persones esmentades en la gestió de l'espai no implica un canvi de titularitat. L'any 2010, el manresà va adquirir les empreses del sector de l'oci que l'empresari artesenc Ton Plans –amb qui havia estat soci– dirigia a la capital del Bages, i des d'aleshores n'ha estat al capdavant.

«Hem vist que el barri torna a créixer, i diferents operadors de la zona hem cregut convenient unir esforços per donar un bon servei a la ciutat», va afegir Cortès: «Volem liderar aquest moviment de retorn de l'oci al nucli antic que vam detectar la temporada anterior». Un dels puntals del projecte d'El Sielu ha estat sempre la música, i en aquest sentit Cortès va assegurar que s'està treballant per donar un nou aire a la programació. De moment, ja s'han concretat quatre sessions de DJ, que tindran lloc des del dijous 29 d'agost al diumenge 1 de setembre, a partir de les 2 de la matinada. El dia 29 hi actuarà DJ Rutxo; el 30 ho faran Peter B & Doctorrorror, Gio x WTF, i The Infinite Listener DJ + DJ Òscar Holgado. Dissabte serà el torn del DJ Gerard Normal, Vichisuas Dj's, i Hök&Bridges, mentre que diumenge punxaran Virgi DJ i Mr Rombo en la festa de cloenda.

«Encara no podem avançar res del que passarà a partir del setembre», va dir Cortès, «però volem treballar sobretot amb artistes locals». L'altra proposta d'El Sielu per a aquests dies és el 20è Festival de Blues, que tindrà lloc del dijous al dissabte de la setmana vinent.