La seu del Govern a Manresa, que anirà 13 anys tard, tindrà oficina d'atenció ciutadana

La delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Alba Camps, ha afirmat que la seu de la Generalitat a Manresa que s'està projectant, i es preveu que entri en funcionament el 2026 –13 anys més tard del que es va dir inicialment–, tindrà una oficina d'atenció ciutadana «que facilitarà molt els tràmits al territori».

L'oficina unirà a l'edifici dels antics jutjats de la Baixada de la Seu la part d'atenció ciutadana que en aquest moment hi ha dintre de cada servei territorial descentralitzat.

Fonts de la delegació del Govern consultades per Regió7 han explicat que el nou equipament que centralitzarà tots els serveis de la Generalitat que ara hi ha dispersos per la ciutat permetrà resoldre en un mateix espai les gestions que ara s'han de fer en diferents ubicacions.

I no només això, pel que fa a les gestions que corresponguin a serveis que no tenen delegació a Manresa l'oficina d'atenció ciutadana informarà i guiarà els ciutadans per si es poden fer telemàticament, a banda de funcionar com a registre d'entrada de documentació.

Es tracta del mateix model de funcionament que ja s'aplica a les delegacions del Govern a Girona i Terres de l'Ebre, per exemple.

Segons fonts de la delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, allà on hi ha seu descentralitzada de la Generalitat hi ha oficina d'atenció ciutadana, que és un punt de referència, i si cal fer algun tràmit amb la Generalitat, funciona com a finestreta única.

La nova seu del Govern a la Catalunya Central permetrà, segons la delegada de l'executiu al territori, Alba Camps, un millor «treball conjunt i coordinat» dels diferents departaments.



10 milions d'euros

Com ja va avançar Regió7, el mes de juliol passat es va convocar el concurs d'idees per fer la nova delegació del Govern. Es tracta d'un projecte que costarà 10 milions d'euros, més del doble del previst, i inicialment es preveia per estar a punt fa sis anys, el 2013.

Camps ha remarcat que el nou edifici és un «macroprojecte» del qual encara no es poden concretar detalls, ja que no ha estat dibuixat, però sí avançar voluntats. No només «facilitarà els tràmits al ciutadà», diu la delegada, sinó que també farà que els tècnics i responsables de cada departament estiguin més accessibles. «La Generalitat som un sol ens i podrem treballar com a tal», apunta.

Si se segueix el calendari, el nou edifici, ubicat als antics Jutjats de Manresa, estaria en funcionament entre el 2026 i el 2027. Al projecte de la nova seu s'hi sumaran dues finques del carrer de Galceran Andreu comprades i cedides per l'Ajuntament, a banda de l'antic local de Creu Roja i també del solar buit que hi ha en aquesta illa de cases.

La construcció de la delegació del Govern a Manresa es va anunciar el 2012. Malgrat que el 2018 l'executiu anunciava la licitació imminent, no ha estat fins a aquest juliol que, finalment, s'ha convocat el concurs d'idees, amb set anys de retard. Malgrat el retard, Camps es mostra satisfeta que, per fi, s'avanci.

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va fixar en el 2026 el moment en què, si tot va bé, el nou edifici comenci a funcionar. Ho va dir en una compareixença de premsa a l'ajuntament de Manresa al principi de juliol. Camps, però, remarca que treballen a «mitjà termini», malgrat que confia que sigui en aquell període.

Després del concurs d'idees, el Govern preveu que l'adjudicació definitiva sigui l'abril del 2020. I, a partir de llavors, calculen un any per redactar el projecte, i licitar les obres durant el 2021.