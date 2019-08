Manresa travessa l'equador de l'agost al ralentí

Manresa funciona al ralentí aquesta segona quinzena d'agost, punt àlgid de les vacances d'estiu. Tot és més pausat. És més fàcil trobar aparcament en carrers que no cal pagar i és extraordinàriament fàcil fer-ho a la zona blava. Conduir també és més còmode si no s'ensopega amb algunes de les obres que es fan a la via pública aquest mes per aprofitar, precisament, que hi ha menys cotxes al carrer. «Ara no hi ha hores punta», comenta un taxista. Les terrasses, això sí, són plenes, sobretot a partir del capvespre, i els comerços amb el rètol «Tancat per vacances» abunden més als barris que no pas al centre, on tothom hi acaba passant tard o d'hora.

Les vacances escolars afegides a les d'estiu donen una treva a l'habitualment intensa circulació rodada a Manresa. Segons taxistes de la ciutat, el canvi s'ha notat «bàsicament aquesta setmana», tot i que asseguren que en tot l'agost «no hi ha hores punta». Alerten, però, que els conductors són pitjors: «No sé si és perquè van més relaxats, es distreuen més fàcilment o perquè no agafen habitualment el cotxe», diu un d'ells. Rebla que, malgrat tot, «a Manresa per pocs cotxes que hi hagi es pot embolicar el trànsit perquè els carrers són els que són».

Al sector de la restauració l'agost és un bon mes si l'establiment té taules al carrer. Les terrasses acostumen a estar plenes. «Qui es queda a Manresa acostuma a sortir al carrer. Ve de gust», comenta Joan Ferrer de la granja Alpina. Explica que a l'agost en particular «no notem que baixi la feina perquè la gent marxi de vacances. Sí que es nota que la clientela és diferent. Hi ha altres establiments que tanquen i la gent es reparteix». També atenen més famílies i algun turista. Una anècdota: aquest estiu va aparèixer a l'Alpina un grup dels Estats Units que anaven d'Altafulla a Tossa de Mar. Es van parar a Montserrat i van acabar fent l'àpat a Manresa.



Canvi d'hàbits

Els hàbits de consum també varien. I qui ho nota més, per exemple, és el personal de neteja de la via pública. A les papereres «hi ha molta llauna de begudes i també envasos de gelats», i això vol dir que «la gent surt més al carrer», dedueix una treballadora del servei. «Si no hi hagués gent a fora aquests dies les papereres estarien fins dalt». Ara bé, «de papers a terra n'hi continua havent molts, però això passa tot l'any».

Que som a la tercera setmana d'agost també es nota als aparcaments privats de la ciutat. Al Balsena, a la plaça de l'Onze de Setembre, calculen que hi ha el 60 % menys d'afluència respecte a un mes normal. I, pel que fa als abonats que tenen plaça tot l'any, acostumen a desaparèixer durant els dies de vacances fins que, un cop acabades, tornen a ocupar el seu lloc. També noten més afluència de turistes. «Aquest any hem tingut cotxes de França, Alemanya i algun d'anglès», explica el responsable de l'aparcament.



Vacances repartides

En el que tothom coincideix és que ha passat a la història la imatge d'una ciutat buida a mitjan agost com passava anys enrere. Ara les vacances es reparteixen més al llarg de tots els mesos d'estiu i, fins i tot, més enllà, i hi ha negocis que no tanquen, encara que en moltes ocasions fan jornada intensiva.

A la finestreta de l'estació d'autobusos de Manresa també es nota el relaxament general que hi ha a la ciutat. Es venen menys bitllets. Però això no vol dir que no hi hagi moviment. Va a tongades, expliquen, i sobretot és de gent per demanar informació sobre targetes o abonaments i horaris, per exemple, per anar a la universitat quan comenci el pròxim curs, o per sol·licitar la targeta T-16 per a nens i nenes de 4 a 16 anys que els permet viatjar de franc amb el bus Manresa i que tarda un temps a tramitar-se. Els més previsors ja van fer aquesta feina el juliol, expliquen a l'estació d'autobusos, i els qui no ho van fer ho faran cor-rents i de pressa el setembre. Entremig queda l'agost.

Precisament l'agost s'ha convertit en un mes ple d'obres a Manresa per aprofitar que hi ha menys mobilitat de vehicles. Aigües de Manresa en fa tres de forma simultània a diferents punts de la ciutat que tenen afectacions al trànsit, i l'Ajuntament de Manresa porta a terme el reforç de paviment a diverses calçades.



Més gent a la festa major

La majoria de cartells que hi ha penjats a les botigues tancades per vacances anuncien que obriran la setmana entrant o la primera de setembre. El dia 2 és festiu a Manresa. És festa major. Els organitzadors d'alguns actes multitudinaris com el correfoc preveuen que aquest any hi haurà molta gent. Sol passar quan se celebra més tard del que és habitual: la gent ja ha tornat.