El correaigua més afruitat és a punt de començar

Un correaigua afruitat dona aquest dissabte el tret de sortida als actes més participatius de la Festa Major de Manresa d'enguany. La rua d'aigua seguirà el mateix esquema de les últimes edicions, però amb la novetat que uns 25.000 litres d'aigua, la que s'escamparà amb cisternes, durà enguany aromes i colorants de fruites com plàtan, préssecs o maduixes. Tot això, a més de les tradicionals basses de fang, la pluja de confeti i els trams que enfarinaran la gent.

El correaigua se celebrarà a partir de 2/4 de 5 de la tarda i mantindrà el seu recorregut tradicional. Començarà i acabarà a la plaça d'Europa. A tot l'itinerari es repartiran cisternes d'aigua cedides per entitats com ADF, l'Ajuntament de Manresa, Fomento i els Bombers. D'aquí sortiran uns 25.000 litres d'aigua. De les boques de reg i incendis que hi haurà al llarg del recorregut en sortiran 20.000 o 25.000 litres més, explica Azorín.

Xàldiga és qui organitza l'acte, que enguany compleix 16 anys. També organitza la Moscada i el correfoc infantil que hi haurà demà, diumenge, a 2/4 de 9 del vespre a la plaça Major. Aquest any amb novetats. No hi haurà el taller tradicional perquè els infants puguin tocar el tabal, tirar pirotècnia o fer-se fotos amb els elements de la secció infantil del correfoc de Xàldiga. L'activitat s'ha traslladat al dijous 29 d'agost, conjuntament amb altres entitats, que mostraran la feina que porten a terme a diverses places de la ciutat.

Hi haurà canvis en el guió, que es renova cada 3 anys, com l'aparició d'un nou personatge que farà de conductor de la Moscada juntament amb el Boc, explica el coordinador de l'acte, Jordi Garriga. Aquest any també s'interpretarà la música de l'espectacle en directe. La Moscada la protagonitzaran els tabalons, els qui hi posen la percussió, i els diablons de Xàldiga. Tots tenen entre 6 i 18 anys. Són una cinquantena. Els acompanyaran els elements de la imatgeria: la Tremenda, la Traqueta i el Boc infantil. Un cop acabi l'espectacle de la Moscada s'iniciarà el correfoc infantil, que començarà i acabarà a la plaça Major. Garriga recorda que per participar-hi cal anar degudament preparat.

Per al primer cap de setmana de la Festa Major de Manresa també s'han programat activitats bàsicament infantils a l'Agulla, i una demostració de com treballen els bombers en cas d'accidents que es farà dissabte a les 7 de la tarda a Crist Rei.