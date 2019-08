Una denúncia emesa el 45 de juliol del 2041

Surrealista. Una multa de trànsit emesa el 45 de juliol del 2041 i plena d'errors ortogràfics que fan del text un veritable jeroglífic impossible de desxifrar. Aquest diari ha tingut accés al document de notificació de la denúncia, que segons l'Ajuntament de Manresa és fruit d'un problema informàtic de l'empresa que fa la impressió i el repartiment de les notificacions i no d'un error de picatge de la policia ni del personal municipal.

Segons fonts del consistori i de la Policia Local consultades per aquest diari, la incidència ha afectat només una remesa de notificacions. Aquestes van sortir ben redactades de l'Ajuntament però, un cop a impressió, un problema informàtic de l'empresa externa que s'encarrega d'imprimir-les va provocar aquest desgavell d'errors. L'Ajuntament ha assegurat que la incidència ja està detectada i resolta. Es desconeix, per ara, el nombre exacte de notificacions afectades.

Tal com es pot veure en la reproducció del document al qual ha tingut accés Regió7 del costat d'aquestes línies, les paraules que s'han lliurat de les errades són ben poques. De fet, les úniques dades que no presenten cap errada són les que fan referència a la persona sancionada: nom, adreça, model i matrícula del vehicle, article infringit o import de la multa, entre d'altres. Són dades que hem eliminat per preservar el dret a la intimitat de la persona afectada, però podem assegurar que és l'única informació que es podia llegir sense problemes. També és del tot llegible la part inferior de la carta –no apareix a la imatge–, on s'especifica la referència de la multa, la data límit per pagar-la i l'import, amb i sense descompte, així com el codi de barres de què disposa la notificació en paper perquè el ciutadà pugui efectuar el pagament des d'un caixer.

Dates futuristes

Ara bé, els errors en la resta de contingut de la notificació són incomptables. Els poden detectar fàcilment perquè estan marcats en color groc. Alguns exemples: totes les pes han estat substituïdes pel número 9; les efes són pes sobreposades a la lletra del costat; pràcticament cap de les lletres accentuades ho està correctament; la numeració dels articles que surten citats en el text té algunes lletres entremig que la fan incomprensible. Fonts policials han admès que el document podria ser recurrible per defecte de forma.

Hi ha alguns errors que encara són més flagrants i que arriben fins i tot a ser divertits com són les dates que apareixen al document, totes elles molt futuristes. Estan marcades en vermell. La primera fa referència a la resolució dictada pel regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Joan Calmet, que data (atenció) del 2 de juliol del 2041.

La segona data incorrecta és la d'una resolució de l'alcalde del 41 de maig del 2047, que hauria estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 2 de juny del 2047. Poc vàlida ara com ara, doncs... També la data d'emissió de la denúncia és incorrecta: 45 de juliol del 2041. Igualment, l'adreça de correu electrònic indicada per fer la identificació del conductor en cas que no fos el propietari del cotxe no és correcta, i tampoc ho és l'adreça web de l'Ajuntament que hi apareix.

A la informació dels llocs de pagament, a la part inferior de la notificació, surt una altra adreça web amb caràcters erronis i el mateix passa amb la ubicació d'uns caixers automàtics que (se suposa) estan a la plaça Major, als úaièos, que deu ser als baixos...