Només el 2% dels noms d'espais públics de Manresa corresponen a dones laiques

Al darrer inventari de béns i drets de l'Ajuntament de Manresa consten 676 referències a la relació de carrers i places, de les quals només 13 tenen nom de dones que no siguin santes o verges.

Això suposa el 2% del total i dona una imatge del terreny que encara queda per recórrer per arribar a la igualtat de gènere.

Els espais públics són un reflex de la història, i aquesta és la que és, encara ara.

Les tretze dones no religioses que tenen dedicat un carrer, plaça o passatge a la capital del Bages són la comtessa Ermessenda, Pilar Cots, Concepció Piniella, Lola Anglada, Maria Matilde Almendros, Maria Aurèlia Capmany, Mercè Rodoreda, Irene Polo, Montserrat Roig, Joana Herms, Teresa Claramunt, Rosa Sensat i Pilar Bertran Vallès.

Hi ha altres espais públics amb noms de dona que corresponen a a santes (Clara, Maria, Llúcia, Soledat, Agnès, Joaquima, Teresa) i a verges (de les Angústies, de l'Aurora, de les Neus, de Joncadella, de l'Alba).

També hi ha espais dedicats a la Immaculada (Concepció de Maria), Montserrat (La Mare de Déu de), Reparadores (Orde de les) i a la Divina Pastora.

Per la banda laica, hi ha referències femenines al nomenclàtor com els carrers de la Dama, Na Bastardes i noms com Mercè i Núria.

Darreres incorporacions

Les darreres incorporacions femenines al nomenclàtor han estat la de Pilar Bertran Vallès, la primera bibliotecària de Manresa, per batejar el nou vial de continuació del carrer de Sant Maurici, i s'ha assignat el nom de la periodista Irene Polo Roig al vial perpendicular a l'avinguda de la Pirelli, entre el camí de Rajadell i el carrer de Monistrolet.

Però la incorporació de noms de dona no ha frenat la de personatges masculins al nomenclàtor. Per exemple, amb la decisió que el carrer que hi ha entre la carretera del Pont de Vilomara i el parc de Sant Ignasi rebi el nom del cuiner Ignasi Domènech i Puigcercós.

També cal tenir en compte que no es tracta d'un nom masculí més, sinó que s'atorga aquest nom al vial que abans tenia dedicat Lluís Argemí de Martí i al qual se li ha retirat aquest honor argumentant la seva destacada filiació franquista.

Els dos cognoms

El darrer pas important per visualitzar la presència femenina al nomenclàtor de la ciutat es va donar el 2017 quan l'Ajuntament va aprovar incloure el segon cognom com a reconeixement a les mares.

La conseqüència més visible és que la ciutat deixa de batejar car-rers només amb el cognom patern.

La proposició aprovada remarcava que Manresa, com la majoria de ciutats, és patriarcal i masculinitzada, i històricament s'han reconegut les tasques dels homes, i no les de les dones.

Una manera de revertir-ho és reivindicar el segon cognom per reconèixer les dones a través de la nomenclatura. Va ser una de les propostes sorgides a les reunions per elaborar el II Pla d'Igualtat de Gènere.

D'aquesta manera es vol reivindicar el cognom matern i al mateix temps reconèixer el paper de les dones en un món encara summament patriarcal.

La proposició recordava que actualment a l'Estat espanyol els pares i mares poden decidir l'ordre dels cognoms, tot i que no hi ha el costum de fer-ho.

La iniciativa també s'ha de tenir en compte a l'hora de fer reconeixements, ja sigui a gent a qui es fa algun homenatge o quan se li dedica el nom d'un carrer. De moment, però, les plaques de carrers no es canviaran.