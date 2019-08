El pati del Casino tindrà una zona de jocs infantils amb elements de fusta

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat els tràmits per adquirir una instal·lació de jocs infantils que anirà al pati del Casino. Va ser un dels quatre projectes que van gua-nyar els pressupostos participatius de l'any passat, juntament amb la proposta de l'enllumenat del parc del Castell, la millora del parc del Cardener a la zona del Pont Nou i l'acondiciament del turó de Puigberenguer.

El pressupost de la instal·lació infantil és de 41.000 euros sense IVA. 49.900 amb IVA. La idea és que sigui un joc format per diversos elements de fusta, que, combinats, permetrien fer un gran nombre d'activitats. També hi hauria tres cadires al mateix recinte del joc infantil.

Segons l'informe de la licitació de l'equipament elaborat per l'Ajuntament de Manresa, la proposta és que la instal·lació ocupi la part nord-oest del pati del Casino. Es tracta d'una zona amb un arbrat ja consolidat que permetria que hi haguessin ombres. A més a més, això no afectaria la part central del pati per fer-hi activitats bàsicament culturals que s'hi porten a terme habitualment, com quan se celebra la Fira Mediterrània o bé, aquest mateix cap de setmana, amb la Festa Major de Manresa.

La part central, lliure

Per a l'Ajuntament, l'espai triat té unes «característiques ambientals molt adequades al joc infantil» i, a més a més, «permet mantenir lliure la part central per tal de no incidir negativament en les possibilitats de l'espai com a contenidor de manifestacions culturals» d'una certa dimensió. Tot i així, aquestes activitats són esporàdiques. A la major part de l'any no es fa res en aquest espai i en canvi l'utilitza molta gent perquè els gossos hi facin les seves necessitats.

La intervenció no implicaria fer grans obres. Només el moviment de terres necessari perquè hi hagi un pendent homogeni, poder fer les rases de la vorada per tancar el recinte i la rasa de l'enllumenat. En total la nova àrea de joc faria 193 metres quadrats amb la idea d'incentivar la utilització d'aquest espai públic que, «malgrat la seva situació privilegiada al centre de la ciutat i la seva vinculació» a un equipament com la biblioteca, «té una funcionalitat sovint molt restringida que esdevé intensa només en ocasions puntuals».

Pressupost participatiu

La idea de fer un parc infantil al pati del Casino va ser un dels vint projectes que es van sotmetre a votació als pressupostos participatius corresponents al 2018, que tenien una assignació de 200.00 euros. D'aquests vint, quatre van ser els que van aconseguir més vots durant el procés de participació, entre ells la idea que hi hagi jocs infantils al Casino.

Va obtenir 985 vots, el 8,71 % del total. El projecte de convertir el parc del Castell en el pulmó verd de Manresa és el que va quedar en primera posició, amb 1.399 vots (12,38%); el segon va ser per millorar el parc del Cardener a la zona del Pont Nou, amb 1.266 vots (11,20%), i el tercer per condicionar el turó del Puigberenguer, amb 1.011 vots (8,94%). Cadascun té una assignació de 50.000 euros. El projecte del Casino el va presentar a títol individual Cèlia Fígols i Eduard Brunet.