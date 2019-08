Les Visites a la Manresa Desconeguda reparteixen 587 tiquets en dues hores i mitja

En menys de dues hores i mitja l'Oficina de Turisme de Manresa va repartir ahir 587 tiquets per participar a les Visites a la Manresa Desconeguda programades per a aquesta festa major que comença aquest cap de setmana. A les 10 del matí, quan va obrir l'oficina, ja hi havia cua de gent per inscriure-s'hi. A partir d'aleshores va ser un degoteig constant de persones interessades a participar-hi. L'activitat és de franc, però en ser guiades i per mantenir un cert control i grups homogenis, es reparteixen tiquets amb el torn corresponent de la visita.

Enguany s'inclouen quatre propostes relacionades amb el patrimoni, la història i la cultura de Manresa. Hi haurà un recorregut per la riera de Rajadell i la serra de Montlleó per contemplar construccions de pedra seca; es visitarà el refugi antiaeri del grup escolar la Renaixença –que en aquest cas no necessita inscripció prèvia–; les fàbriques Vermella i Blanca de Sant Pau; i el refugi antiaeri de l'estació de la Renfe, que no s'ha mostrat mai al públic.



Més demanda

De totes aquestes visites, la que ahir va generar més interès va ser la de les fàbriques Vermella i Blanca. Se'n van repartir 239 tiquets, seguit del refugi de la Renfe, amb 221, i la pedra seca de Rajadell, amb 127. El total de places previstes són de 910.

Les Visites a la Manresa Desconeguda començaran dilluns amb la proposta «La pedra seca a la riera de Rajadell». S'han programat 14 grups de 20 persones cadascun. El punt d'inici és a l'Escola Agrària de Manresa, a Can Poc Oli, a partir de les 5 de la tarda. Qui vulgui arribar-hi a peu s'ha programat una sortida també a les 5 des del Pont Vell. El recorregut de la visita és de 5 quilòmetres per resseguir les construccions de pedra del final de la riera de Rajadell i el pou de glaç de l'Obaga de l'Agneta, que es considera un dels més antics de Catalunya.

Dimarts es podrà veure l'interior del refugi antiaeri que hi ha sota el pati de l'escola Renaixença, al carrer del Canonge Montanyà. En aquesta ocasió la visita és lliure. Al refugi també es podrà veure una exposició sobre els bombardejos franquistes a Manresa a final de la guerra civil. També es farà de 5 a 8 del vespre.

La proposta de dimecres és visitar el patrimoni industrial de les fàbriques Vermella i Blanca de Sant Pau. Es farà de 5 a 8 del vespre. S'hi pot arribar amb cotxe des de la carretera d'Abrera a Manresa fins a l'aparcament de la fàbrica Blanca. També a peu. S'ha organitzat un grup que sortirà a 2/4 de 6 de la tarda de la capella de Sant Marc, al Pont Vell. Durant la visita es projectarà el documental Dues fàbriques, una colònia.

Finalment, dijous a partir de les 5 de la tarda es podrà veure públicament per primera vegada el refugi de la Renfe, construït durant la guerra civil per l'amenaça de bombardejos per part de l'aviació franquista. La visita començarà a les 5 de la tarda a la capella de la Guia, d'on sortiran els grups. A l'interior de la capella s'explicarà els efectes de la guerra civil sobre el Pont Vell i la història de la capella original i el seu trasllat amb la construcció de la línia de tren.



Horaris de l'Oficina de Turisme

Els tiquets amb l'hora del torn de la visita s'han de demanar a l'Oficina de Turisme de Manresa, a la plaça Major. És oberta de dimarts a dissabte de 10 del matí a 2 i de 5 a 7 de la tarda. Els diumenges i dilluns, de les 10 a les 2 de la tarda.