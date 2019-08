La festa de l'aigua s'apodera de nou de Manresa i deixa xopes unes 3.000 persones

La gran festa de l'aigua i l'escuma que cada any dona el tret de sortida a la Festa Major de Manresa es va tornar a apoderar ahir de la ciutat, en l'edició més afruitada que s'ha viscut mai. Unes tres mil persones van participar en el correaigua –que enguany complia 31 anys–, segons va dir a Regió7 Jordi Azorín, de Xàldiga i coordinador de l'acte. Més que l'any passat, quan n'hi va haver unes dues mil, «perquè aquest cop cau més tard i molta gent ja ha tornat de vacances», apreciava Azorín.

La multitudinària festa es va fer seu el Centre Històric i va repartir més de 50.000 litres d'aigua de colors i aromes diferents que van deixar xops de cap a peus els participants. No es van salvar ni els periodistes que seguien la celebració, ni els mateixos voluntaris que subjectaven les mànegues d'aigua. Amb puntualitat britànica, a 2/4 de 5 va arrencar el correaigua a la plaça d'Europa amb la benvinguda del Picapoll i animada en tot moment pels Tabalers de Xàldiga, que anaven a la capçalera. Famílies i joves, sobretot, es van remullar i embrutar durant les dues hores que va durar la rua amb aigua amb gust, olor i color de pinya (verda), préssec (taronja), plàtan (groga), nata (blava), violeta (lila)... Enguany aquesta era la novetat, aromes afruitades provinents de productes 100% alimentaris i, per tant, no nocives en cas que s'ingerís aigua.

El recorregut va ser el mateix dels darrers anys: plaça d'Europa, carrer del Carme, plaça del Carme, carrer del Pedregar, plaça del Pedregar, carrer del Metge Planas, carrer Nou, carrer de Sant Miquel, plaça Major, carrer del Cap del Rec, carrer del Carme i, de nou, plaça d'Europa, on va acabar. No es va passar per la Baixada del Carme, com deia el programa.



Uns 50.000 litres d'aigua

Els encarregats de llançar aigua i escuma sobre les famílies i joves que gaudien del correaigua van ser voluntaris de l'ADF de Manresa, Sant Fruitós de Bages i Sant Joan de Vilatorrada (Pla de Bages), l'ADF d'Artés, Calders i Monistrol de Calders, Bombers i membres de Xàldiga. A banda dels dipòsits dels vehicles de les ADF i dels Bombers, també es va disposar d'una cisterna del servei de Manteniment de l'Ajuntament, una de Foment i una altra que va aportar un pagès, Toni Poal, que fa anys que col·labora amb la festa, amb 11.000 litres. En total, segons Azorín, es van utilitzar uns 50.000 litres d'aigua. A l'inici de la festa, els dipòsits es van carregar amb 25.000 litres. Un cop buits, i com que les mànegues estaven connectades a l'hidrant de la ciutat, es van poder reomplir amb uns 25.000 litres més. L'any passat, la xifra vorejava els 60.000 litres, segons l'organització.

Les cisternes eren repartides al llarg del recorregut: a la plaça del Milcentenari i Europa, a les escales del Carme, a la Plana de l'Om i a la plaça Major. Allà, els participants havien de superar, a banda de les mànegues, obstacles com grans bassals d'aigua de colors o el llançament de confeti i farina des dels balcons de la seu d'ERC i des de les dependències municipals que hi ha al lateral de la plaça Major. Per evitar al·lèrgies, la farina era sense gluten.

Creu Roja va informar a Regió7 que l'única incidència va ser que una nena s'havia perdut. Voluntaris de l'entitat (eren 9) la van acompa-nyar i van localitzar el seu pare. L'operatiu tenia una ambulància de suport vital bàsic i dos grups a peu.