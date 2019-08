L'estació de Renfe de Manresa torna a tenir lavabos i bar 14 mesos després

El bar i els lavabos de l'estació de Renfe de Manresa van obrir les portes de nou divendres, després d'un any i dos mesos de tenir la persiana baixada, a causa de les obres que van fer al vestíbul de l'estació durant pràcticament un any.

El tancament del vestíbul i del bar va impedir que els usuaris de Renfe a Manresa poguessin fer ús del lavabo, ja que són dins del bar. Una situació que va començar el 18 de juny i que havia de durar entre quatre i cinc mesos, però que es va allargar fins divendres, quan el bar va reobrir i els lavabos van tornar a funcionar.

El vestíbul es va inaugurar de nou el 31 de maig, cinc mesos més tard del previst, però les reformes que van haver de fer als lavabos del bar, que destacaven pel mal estat que presentaven, encara no havien acabat i el local va romandre tancat fins al divendres passat.

Manuela Vallejo, responsable del bar de l'estació, explica que, mentre van durar les obres, el bar es va embrutar molt, les aixetes van deixar de funcionar, i els lavabos presentaven un aspecte pitjor del que ja tenien. «Renfe ens va fer tancar el bar, i, després, ens vam veure obligats a fer una reforma total dels lavabos i de les aixetes de tot l'establiment», diu Vallejo.

De les reformes no han vist ni un cèntim en forma d'ajuda, de moment. Vallejo afirma que espera poder rebre alguna subvenció que han demanat, ja que «vam haver de tancar per obligació i ens vam quedar inesperadament sense feina». Durant el temps que va tenir el local tancat i en obres, va anar a treballar en altres bars.

Pel que fa als lavabos, ja presenten un aspecte nou, sense taques, guixades, ni mal aspecte. Vallejo lamenta l'estat en què es trobaven anteriorment, i diu que s'hi va arribar a trobar situacions molt desagradables. «És molt difícil controlar tot el que passa als lavabos d'una estació de tren, per on passa molta gent i, encara més, si es troba en una zona complicada com aquesta».

Des del bar de l'estació no es fan responsables que els usuaris no poguessin disposar de serveis durant les obres i, també, durant els quasi tres mesos que el bar encara no havia entrat en funcionament després de l'obertura del vestíbul. «Els lavabos són nostres, perquè, com a bar, n'hem de tenir. En estar dins l'estació, vam establir amb Renfe que els usuaris que presentessin el tiquet de tren també podrien fer ús dels nostres lavabos. Per tant, si algú havia de garantir aquest servei als usuaris mentre duraven les obres, aquest havia de ser Renfe, no nosaltres, que vam ser els primers afectats per les obres».

Vallejo opina que s'haurien pogut posar uns lavabos portàtils a fora per cobrir les urgències amb què es podia trobar la gent que anava a buscar el tren.

Amb un aspecte renovat, Vallejo espera que els lavabos es mantinguin nets i en bon estat. «Només cal una mica de bona voluntat i que, qui en faci ús, els deixi tal com els ha trobat.