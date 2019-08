L'exhibició dels Bombers es farà avui i l'observació astronòmica, el dissabte 31

Ahir a la tarda, a les 7, era prevista una exhibició a Crist Rei per part dels Bombers de les tècniques que utilitzen en els accidents de trànsit. En arribar a la plaça, però, s'hi podien veure alguns folis enganxats a la paret que informaven que el simulacre es duria a terme avui, a les 7 de la tarda, al mateix lloc. Tot i que l'Ajuntament no va informar del canvi, al perfil de Twitter de Festa Major Manresa (@FMManresa) ja es va anunciar el 9 d'agost que hi havia un error de data al programa de la festa major i que l'acte es faria avui. També hi ha un altre error al programa, del que sí que va informar ahir l'Ajuntament a Twitter: l'observació astronòmica al parc de Puigterrà es farà el dissabte 31 a 2/4 de 10 de la nit, i no avui, com informa erròniament el programa.