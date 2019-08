Mireia Sànchez i Adrià Hervás són la nova pubilla i hereu de Manresa

Mireia Sànchez Pons i Adrià Hervás Delgado són la nova pubilla i hereu de Manresa. L'acte de proclamació ha tingut lloc aquest diumenge a la plaça Sant Domènec de Marnresa, a partir de les 7 del vespre, i ha comptat amb la presència d'una vuitantena de pubilles, dames i hereus de tot Catalunya que han acompanyat els nous representants manresans i els sortints, Anna Giralt i Dani Trujillo.

L'encarregada de llegir el nom dels escollits ha estat Núria Soler, vicepresidenta de l'Agrupació Cultural del Bages, entitat organitzadora de l'esdeveniment. Sànchez té 18 anys, és estudiant del Grau en Química a la UAB i està cursant el grau mitjà de música al Conservatori. Hervás en té 21 i és estudiant de 2n curs del Grau de Ciències polítiques i gestió pública a la UAB, és casteller i graller de la colla "Els Ganàpies" de la UAB. Enguany, s'han presentat la meitat de candidatures de l'any passat: dues noies candidates a pubilla i només un noi candidat a hereu. El 2018 es van presentar sis candidatures, quatre noies i dos nois.

Segons Àngels Bonachea, delegada de la Comissió de la Pubilla i l'Hereu de l'Agrupació Cultural del Bages, la disminució no es deu a una falta d'interès per part dels joves, sinó al fet que «a l'agost molta gent és fora de vacances i, a més, hi ha joves que es volen presentar però encara no tenen l'edat». Els requisits per poder presentar-se per a pubilla i hereu és estar empadronat a Manresa com a resident des de fa cinc anys com a mínim, ser solter i tenir entre 17 i 22 anys.

Els escollits nova pubilla i hereu de Manresa han fet l'examen aquest diumenge al matí, al local de l'entitat. Han hagut de respondre un qüestionari de coneixements generals sobre la ciutat, fer una redacció on podien escriure sobre la sardana o sobre un tema lliure, i respondre a una entrevista personal que els feia el jurat. Posteriorment, els membres del jurat han votat qui era per a ells el millor candidat i candidata i han posat en un sobre la seva elecció. Els candidats no han conegut el veredicte fins que Soler n'ha llegit els noms, en l'acte d'aquest vespre a Sant Domènec.

Abans de l'inici de l'acte, la vuitantena de representants del pubillatge català han fet una cercavila des del local de l'Agrupació, al carrer Talamanca, fins a Sant Domènec, on han ocupat el centre de la plaça. Després de conèixer el veredicte, els nous pubilla i hereu han pujat a l'escenari, on se'ls ha col·locat la faixa dels seus predecessors i han dedicat unes paraules al públic. Manresa té pubilla des del 1968 i hereu des del 1996. Durant uns anys, però, del 1977 al 1991, es va interrompre la tradició del pubillatge a la ciutat, que es va reprendre el 1992.