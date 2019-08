Esgotats tots els tiquets anticipats de les Visites a la Manresa Desconeguda

Ple total a les Visites a la Manresa Desconegudaa. Enguany se n'han programat quatre, tres de les quals han esgotat les places abans de començar: La pedra seca a la riera de Rajadell; La Vermella i la Blanca, les fàbriques de Sant Pau; i L'estació del Nord i els ponts sobre el Cardener, objectius militars durant la Guerra Civil. L'Oficina de Turisme ha repartit 900 tiquets i s'han exhaurit totes les places just abans de començar.

Per a tots aquells que no han arribat a temps a recollir el tiquet, encara es pot anar a la visita programada per demà dimarts, I la mort va caure del cel. Refugi antiaeri del Grup escolar Renaixença, ja que per a aquesta no cal portar tiquet. De 17 a 20h de la tarda s'obriran les portes del refugi per a que tothom que vulgui el pugui visitar. És una visita oberta, sense guia, d'aquí que no hagi calgut establir torns.

Avui dilluns, a les 5 de la tarda, és previst que comenci la visita que ressegueix les construccions de pedra seca a la riera de Rajadell, la qual compta amb la col·laboració del Centre d'Estudis del Bages, el Centre Excursionista de la Comarca del Bages, l'Escola Agrària de Manresa, la Institució Catalana d'Història Natural, Meandre i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, així com de l'empresa Mengem Bages, que ha preparat un tastet dels seus productes de proximitat per oferir als participants en acabar: pintxo de meló de l'horta de Viladordis amb pernil de Mura i pintxo de tomàquet cirerol de l'horta de Manresa i de tomàquet atòmic de Sant Vicenç de Castellet amb formatge fresc de Sallent.