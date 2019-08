Preocupació entre amos de terrasses de bars per la nova ofensiva antitabac

Una consulta feta per aquest diari entre responsables de terrasses a Manresa mostra que majoritàriament veuen amb preocupació la nova normativa de consum de tabac que està preparant la Generalitat i que afegirà noves restriccions als fumadors. Una llei que posa al punt de mira les terrasses dels bars i restaurants, davant la possibilitat que s'hi prohibeixi el consum de tabac.

La nova llei antitabac, que és previst que entri en vigor el 2020, prohibiria fumar dins el cotxe, independentment que hi hagi infants a l'interior o no, en recintes esportius, tant coberts com descoberts, i en parades de transport públic. Tot això sumat a les restriccions que van imposar les lleis antitabac del 2006 i el 2011, que van prohibir, entre d'altres, fumar a la feina i a l'interior dels bars, restaurants i discoteques.

Les terrasses dels bars, on fins ara es pot fumar si tenen, com a màxim, dues parets i sostre, podrien córrer perill, si finalment s'acaba prohibint el consum de cigarretes a totes les terrasses.

Entre la clientela hi ha posicions molt oposades, però la preocupació és més gran entre els restauradors. A Manresa, molts pensen que es tracta d'una mesura absurda si l'objectiu és reduir el consum. Jaume Capdevila, responsable del bar Do Ut Des, a la plaça Major, s'hi mostra totalment en contra i pensa que «el Govern vol començar la casa per la teulada» . Creu que s'hauria de començar amb l'habilitació de zones públiques a la ciutat on es pugui fumar i altres que no. «Si ho prohibeixen a les terrasses, la gent s'aixecarà, es mourà un metre i es fumarà la cigarreta. És absurd».

Ell, com la majoria de restauradors amb qui ha contactat Regió7, temen per la supervivència de les terrasses si la gent ha de deixar-hi de consumir tabac.

Moha, del Canaletes, al passeig de Pere III, afirma que va veure tancar molts bars quan es va prohibir fumar dins i creu que passarà el mateix si ara no es deixa fumar a fora. «L'Estat no s'ha de ficar en el que cadascú decideix fer amb la seva salut», diu, i preveu una catàstrofe per als bars amb terrassa. «Aviat acabarem demanant els cafès i les cerveses per internet i a domicili». De la mateixa manera opina Ignasi Puiggrós, propietari de la gelateria Dolce Piacere, al carrer de Casanova, que, tot i no ser fumador, creu que aquesta llei no soluciona res. «La reducció del tabac no s'arregla prohibint la llibertat de les persones al carrer. Si el que volen és que la gent deixi de fumar, que es tanquin els estancs directament. Però, és clar, ja se sap que donen molts diners a l'Estat».

Un altre motiu que fa estar en desacord responsables de bars manresans respecte d'aquesta llei, com és el cas de Laura Corominas, del bar Abat, al carrer de l'Abat Oliba, és el fet que haurien de tenir una feina extra controlant si la gent fuma o no. «Això no és feina nostra i la gent continuarà fumant tot i aquesta llei», diu Corominas.

A l'altra cara de la moneda hi ha Dídac Martínez, de l'Ítaca Kursaal, que no veu aquesta restricció tan catastròfica. «Em costa posar-me a la pell d'un fumador, però crec que la gent seguirà venint a les terrasses a fer un beure, tot i que no es pugui fumar i potser l'ambient serà més còmode i saludable per a tothom».

El consum de tabac a Catalu-nya ha augmentat l'1,6% després que l'any 2017 toqués fons amb un 24% de consumidors.