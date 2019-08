Primera Moscada amb música en directe

Dissabte va ser l'aigua i ahir el foc. La plaça Major de Manresa es va omplir ahir al vespre de famílies amb nens disposades a gaudir de les guspires, els petards i les cascades de foc que protagonitzen la Moscada infantil, que enguany arribava a la 16a edició. Ho va fer sent la primera de la història que tenia música amb directe i amb un nou personatge, la Pólvora, creat per ajudar el Boc, l'amo de l'infern i personatge de la imatgeria del correfoc.

La Pólvora va ser la primera a sortir a la plaça, a 2/4 de 9 del vespre, acompanyada dels tabalons i els diablons de Xàldiga, representats per una cinquantena d'infants. També van participar a la Moscada la Tremenda, la Traqueta i el Bou infantil, tots invocats per la Pólvora i el Boc. La creació de la nova figura, va explicar a Regió7 Jordi Garriga, cap de la Moscada, es deu al fet que aquest any tocava renovar el guió de l'acte. Es fa cada tres anys i és habitual la introducció de personatges nous.



La Quants Band toca en directe

L'altra novetat destacada de la Moscada d'enguany és que era la primera amb música en directe, a càrrec de la Quants Band Jove, la secció juvenil del grup de músics que interpreten any rere any i també en directe la música del correfoc. Formen part de la Unió Musical del Bages. Els músics de la banda van compartir escenari amb els tabalons de Xàldiga, que hi van posar la percussió.

La xifra de persones que van presenciar la Moscada des de fora del cercle de seguretat va ser del voltant les 1.500, principalment famílies amb fills petits. Tot i que en principi hi havia diversos espais buits a la plaça, a poc a poc van anar arribant més famílies amb la camisa lligada a la cintura i barret amb ganes de participar al correfoc infantil que es va fer després de la Moscada seguint el recorregut de sempre: plaça Major, carrer Sant Miquel, carrer Sabateria, carrer del Pedregar, plaça del Carme, carrer Cap del Rec i plaça Major de nou, on va cloure la cercavila.

A banda de la cinquantena d'infants (d'entre 6 i 8 anys) que van representar la imatgeria de la Moscada i del correfoc infantil, també hi havia una trentena d'adults que eren els encarregats de la seguretat de l'esdeveniment. Formen l'anomenat grup de Servei d'Ajuda al Correfoc (SAC). Segons Garriga, el que es busca amb la festa del foc infantil és «ser un mirall de la festa per a adults, i per això també hem de tenir un bon dispositiu de seguretat». A part, i com cada any, hi havia personal de Protecció Civil i de la Creu Roja que vetllava perquè no hi hagués incidents durant la celebració.



El taller, un altre dia

Enguany, abans de la Moscada, no es va fer el tradicional taller perquè els infants puguin tocar el tabal, tirar pirotècnia i fer-se fotos amb els elements de la secció infantil del correfoc. L'activitat es farà el proper dijous, 29 d'agost, a la plaça Major, coincidint amb la jornada de tallers que es fan en diverses places de la ciutat per donar a conèixer les entitats locals. Segons Garriga, la voluntat del canvi de data era «no concentrar tota l'activitat en un mateix dia i facilitar que hi puguin participar més infants, ja que aquest cap de setmana encara hi ha moltes famílies de vacances, que probablement dijous ja hauran tornat».