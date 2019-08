El Tapantic de la festa major d'enguany tindrà un jurat per triar les millors tapes

En la present edició del Tapantic de la Festa Major de Manresa, que es durà a terme aquest dimecres, 28 d'agost, s'ha volgut incentivar la creació entre els participants. Per aquest motiu, un jurat format per especialistes en gastronomia dictaminarà quines són la millor tapa, la tapa amb una millor presentació i la que tingui un gust més aconseguit.

El jurat, que tastarà totes les tapes, estarà ubicat en una taula a la plaça Major, el mateix dimecres, al voltant de les 10 del vespre, un cop finalitzat l'assaig dels gegants.

El jurat estarà format per:



Clara Antúnez , sommelier portaveu de la DO Pla de Bages i DO Empordà. Dietista -nutricionista, educadora i assessora.

, sommelier portaveu de la DO Pla de Bages i DO Empordà. Dietista -nutricionista, educadora i assessora. Jordi Llobet , xef del restaurant l'Ó de Món Sant Benet

, xef del restaurant l'Ó de Món Sant Benet Màrius Ferrer , professor i cap de cuina de l'Escola d'Hoteleria Joviat

, professor i cap de cuina de l'Escola d'Hoteleria Joviat Manuel Quinto, escriptor, crític cinematogràfic i gastrònom



Tots els bars i restaurants del Centre Històric de Manresa (enguany en són 25) han estat cridats a participar en aquest esdeveniment que porta ja uns quants anys consolidant-se i aplega un públic molt nombrós. A partir de les 8 del vespre, tothom qui ho vulgui podrà tastar les tapes dels establiments per 2,5 euros amb beguda inclosa. Els establiments oferiran la beguda en envasos reutilitzables i alguns d'ells disposaran de penjolls per traginar el got fins i tot en el cas que algú se'l vulgui portar de casa.

Un cop acabat el Tapantic es farà la proclamació de les tapes guanyadores a la plaça Major. Tota la informació sobre les tapes que oferiran els diversos establiments en aquest enllaç.