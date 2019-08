Una avaria malmet l'acabada d'asfaltar carretera del Pont

Un tram de la carretera del Pont de Vilomara de Manresa es va asfaltar no fa ni dues setmanes dins el nou pla de millora urbana i ja ha estat malmès a causa d'una rebentada que hi va haver dissabte passat i que va aixecar part del nou paviment i la vorera. Els treballs de reparació han obligat a tallar un dels carrils de la via, el de l'esquerra en sentit pujada.

Ara es pot veure un gran forat a la calçada de la cruïlla de la carretera del Pont amb el carrer de la Trieta, que és on es va produir la rebentada d'una canonada d'aigua que va danyar el nou paviment. Segons Aigües de Manresa, és previst que les obres de reparació es duguin a terme aquesta mateixa setmana. S'ha de cobrir el forat i tornar a asfaltar el tram afectat. El cost dels treballs va a càrrec de la companyia d'aigua.

Ricard Tomàs, director d'operacions i adjunt a gerència d'Aigües de Manresa, ha explicat a aquest diari que l'avaria –que va deixar sense aigua veïns de la carretera del Pont dissabte des del matí fins a les 7 de la tarda– va ser provocada per la rebentada d'una canonada de 250 centímetres que passa just per sota de la carretera del Pont. L'avaria es va reparar el mateix dissabte i es va aprofitar per instal·lar una vàlvula de més en aquest punt de la xarxa, fet que «permet tenir més alternatives i no haver de deixar tanta gent sense aigua en cas que es produeixin incidents com el de dissabte», assegura. Tomàs descarta que la rebentada pugui ser fruit de les obres de millora de la calçada a la carretera del Pont, que es van fer el 13 d'agost passat.



Dos carrers més



La carretera del Pont va ser la primera que va rebre una injecció d'asfalt del nou pla de millora dels carrers. Avui continuen els treballs de pavimentació de calçades engegats per l'Ajuntament de Manresa aquest mes d'agost, amb actuacions al carrer Dos de Maig i al carrer Sant Llorenç de Brindisi, que es portaran a terme durant tot el dia i suposaran afectacions al trànsit i al servei públic de transport urbà.