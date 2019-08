«Espero que amb el pubillatge pugui vincular-me més a Manresa»

Hervàs va ser l'únic noi que es va presentar com a hereu. Explica que a Manresa, on es fa la proclamació a l'agost, hi ha molta gent que és fora i no pot presentar la sol·licitud. A més, diu que falta molta promoció del pubillatge, sobretot de cara als infants a les escoles. Ell feia uns anys que tenia ganes de ser hereu de la ciutat.

En entrar a la colla castellera dels Ganàpies, de la UAB, va começar a conèixer gent que estava en el món del pubillatge que li deien que ell complia aquest perfil. Això, juntament amb el fet que ja feia anys que hi donava voltes, va fer que la balança s'acabés decantant i es presentés. «Com a estudiant de Ciències Polítiques, espero que amb el pubillatge pugui vincular-me més a la ciutat per poder vendre-la millor. Encara hi ha molta gent que no la coneix i que, de fet, encara es pensa que és un poble», diu Hervàs.