«L'any passat vaig quedar a les portes, tan sols a dues setmanes de complir els 17 anys»

Mireia Sánchez està a punt de fer 18 anys. Va néixer al setembre i això va fer que, l'any passat, per només dues setmanes, no pogués presentar la sol·licitud a pubilla, quan encara no tenia els 17. «Em fa feliç poder ser pubilla ara, perquè l'any passat vaig quedar-hi a les portes». Sánchez considera que el món del pubillatge està poc visibilitzat. «No ho coneixeria si no fos per un amic meu que és hereu i me'n parla molt», explica Sánchez. Ella espera poder representar Manresa «de la millor manera possible» i voldria poder donar un ressò més gran al pubillatge. «No sé si des de baix s'hi pot fer gaire, però crec que seria important que es difongués més».