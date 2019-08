Bars del Tapantic posen en marxa iniciatives a favor del medi ambient

Amb l'objectiu de conscienciar la població sobre la importància d'apuntar-se a pràctiques que siguin respectuoses amb el medi ambient, alguns bars que participaran avui al Tapantic de la festa major regalaran un clip a la clientela que dugui el got reutilitzable de casa per portar-lo penjat durant la vetllada gastronòmica.

Els bars que regalaran el clip són: Vermuteria Santa Rita, Tor-rent Cafè&Tapes, Laida Restaurant, Plácido, Bonaterra Cuina Casolana, El Graner, El Golut, Toni's, Taverna1913, Do ut des i Quinze. A banda, Vicky Garcia, de la Vermuteria Santa Rita, explica que la majoria d'aquests bars, «sobretot els que fem més copes a la nit, hem començat a treballar a partir de la festa major amb canyetes de paper per evitar el plàstic». També n'hi ha que tenen envasos biodegradables, tovallons de paper reciclat i culleres de fusta amb l'objectiu d'eliminar el plàstic tant com sigui possible.

Al Tapantic hi participen 25 establiments del Centre Històric. Enguany, pels volts de les 10 de la nit, un jurat triarà les millors tapes.