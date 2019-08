El castell de focs farà esclatar 35 quilos més de pirotècnia que a l'edició passada

El castell de focs d'enguany al parc de l'Agulla farà esclatar 35 quilos més de pirotècnia que l'any passat. S'utilitzaran 220 quilos de material explosiu, el 19% més que en el piromusical del 2018, quan se'n van fer petar 185. Així ho han explicat a aquest diari fonts de l'empresa que aquest any, per primer cop, s'ha encarregat de dissenyar el castell de focs de Manresa, que es podrà veure aquest diumenge a les 10 de la nit.

Es tracta de Pirotècnia Tomàs, de Benicarló, que aquest any també s'ha fet càrrec del material pirotècnic que s'utilitzarà en la Tronada Manresana, dissabte a 2/4 de 6 de la tarda a la plaça Major. Roberto Saura, treballador de l'empresa valenciana, ha detallat que durant el castell de focs es faran esclatar coets i carcasses de dimensions importants, els més grans de 10 centímetres de diàmetre, la forma i estil dels quals no ha volgut desvelar «per no trencar la màgia de la sorpresa». Ha assegurat, però, que serà un piromusical «per gaudir-ne». Durarà uns 16 minuts, segons Saura, i tindrà un disseny fet exclusivament per al castell de focs manresà. La música que sonarà serà interpretada per diverses artistes femenines, tal com ja va explicar aquest diari (vegeu Regió7 del 27 de juliol).

L'any passat es va comptabilitzar el públic dels principals actes de festa major amb un innovador sistema que registrava els dispositius mòbils presents a cada acte. A l'Agulla no va funcionar, però la Policia Local va estimar que hi havia unes 20.000 persones.

Previsió de pluja



Aquesta setmana, la previsió del temps està marcada per pluges arreu del territori. Preguntat per aquest diari, l'Ajuntament ha informat que el castell de focs se suspendrà si es preveu pluja per a diumenge a la nit. Així mateix, s'han estudiat espais alternatius per a altres actes de la festa major si plou. Ahir, l'espectacle de Teatre Mòbil de les 7 de la tarda es va traslladar de Sant Domènec al teatre Conservatori perquè a l'hora de fer-ne el muntatge estava plovent.