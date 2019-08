Cinc-centes persones visiten el refugi de la Renaixença

La pluja no va espantar, ahir, les 500 persones que, a la tarda, van visitar el refugi antiaeri del Grup Escolar Renaixença, amb entrada pel carrer del Canonge Montanyà. A diferència de les altres Visites a la Manresa Desconeguda, per a aquesta no calia tiquet i no era guiada. A l'hora de la veritat, però, els assistents van tenir la sort que l'historiador Josep Alert els guiés per les sales que es van poder visitar, on hi ha una exposició sobre els bombardejos franquistes. En algunes sales no hi van entrar perquè, quan plou, s'hi filtra aigua.