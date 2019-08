L'Hospital de Sant Andreu remodela íntegrament una de les seves unitats assistencials

L'Hospital de Sant Andreu de Manresa està duent a terme, aquest estiu, unes importants obres de remodelació d'una de les unitats assistencials polivalents de la segona planta del centre. La inversió de l'obra, de mig milió d'euros, és assumida íntegrament per la Fundació Sant Andreu Salut. L'actuació permetrà renovar completament aquesta unitat (espais, banys, climatització, sistemes d'avís, entre d'altres) i guanyar dues habitacions individuals.

En total, la unitat tindrà 18 llits, repartits en vuit habitacions dobles i les dues noves habitacions individuals. Aquesta unitat polivalent, per tant, serà capaç d'atendre pacients amb perfils diferents, com ara joves que necessitin cures pal·liatives, pacients subaguts o persones que requereixin cures complexes. La posada en marxa d'aquesta unitat permetrà a Sant Andreu Salut personalitzar l'atenció i adaptar-se a les necessitats específiques de cada usuari. Tot això, en el marc de l'aposta que fa la fundació per ser l'hospital d'atenció intermèdia referent del territori, donant atenció cada vegada a més persones i de més alta complexitat.

Està previst que una primera fase de l'actuació (que afecta una part més gran de la unitat) finalitzi el proper dimarts dia 3 de setembre. Aleshores, iniciarà la segona part de les obres, que afectaran un sector més petit de la unitat, i que s'allargaran, previsiblement, dues setmanes.

Els treballs, per tant, finalitzaran durant la setmana del 16 de setembre. El servei que s'ofereix en aquest espai multidisciplinar està adreçat a persones que pateixen una malaltia crònica i/o necessiten una atenció més especialitzada. S'hi ofereix una atenció general, de cura i manteniment de la persona des d'un punt de vista integral, donant suport al pacient i a la seva família. L'objectiu del servei és l'estabilització de les patologies i l'orientació de recursos a l'alta.

Paral·lelament, també durant aquest mes d'agost, Sant Andreu Salut ha renovat una part de la teulada del mateix centre. L'actuació ha permès millorar l'aïllament de l'equipament.