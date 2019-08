Natxo Tarrés acosta el reggae als més petits de casa

La plaça d'Europa es va omplir, ahir, per assistir a les propostes de la Festa Major Alternativa Infantil. A partir de les 6 de la tarda, es van muntar jocs, com un per fer batuts de fruita amb una batedora que funcionava fent pedalar una bicicleta estàtica i un taller d'estampació amb mocadors de roba multiusos. Poc després de les 7, Natxo Tarrés & The Wireless van oferir un concert de reggae per als més menuts, una manera de descobrir-los Bob Marley. Avui, a les 7 de la tarda, hi ha una xerrada sobre dones i lluita sindical i, a les 9, sopar popular i pregó d'inici de l'Alternativa.