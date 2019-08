El Passeig viu aquest estiu orfe del Quimet, un dels seus quioscos més emblemàtics

Aquest estiu, al primer tram del passeig de Pere III hi ha un gran buit. És el que genera l'absència de les taules i cadires del quiosc Quimet, un dels establiments més emblemàtics de l'artèria manresana, per no dir el que ho és més. El concurs per a la concessió, després que Jep Garcia, que havia portat el negoci els darrers anys, renunciés a prorrogar la seva perquè es retira, va quedar desert.

El juny passat, aquest diari va informar que Garcia havia decidit jubilar-se i que havia renunciat, per tant, a la pròrroga a què tenia dret pel que fa a la concessió del quiosc Quimet del Passeig, que havia recuperat el 2016 després de perdre-la durant tres anys i d'haver-la tingut, abans, 28 anys.

Notificada la seva renúncia, l'Ajuntament va licitar el contracte el juny passat, però no s'hi va presentar ningú i va quedar desert. Fonts del consistori feien notar, ahir, que la licitació es va fer quan ja gairebé era la temporada d'estiu, la qual cosa de ben segur que hi va influir. En concret, la licitació del contracte de concessió administrativa per a l'ús privatiu del quiosc de begudes situat davant el número 8 del passeig de Pere III de Manresa (quiosc del Quimet) es va fer per un termini de dos anys, prorrogables anualment fins a un màxim de dos anys més. El cànon mínim anual de la concessió que es va demanar va ser de 14.000 euros i el termini per presentar les ofertes a la licitació va finalitzar el 4 de juliol.

De cara a la temporada vinent, informa l'Ajuntament, atès que és en un espai significatiu del Passeig, s'intentarà recuperar l'activitat, amb l'obertura d'un nou procediment administratiu o «per la via que es consideri oportuna».