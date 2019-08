La ruta per 25 plats del Tapantic genera cues en alguns establiments

Bombó de foie i xocolata, pop i mutabal (puré d'albergínia), maki cruixent, pastís de salmó... la creativitat i la varietat dels restauradors del Barri Antic de Manresa torna a quedar pal·lesa amb l'oferta gastronòmica d'un Tap'Antic 2019 que enguany aplega força gent des de les 21 h i que acumula cues en gairebé tots els establiments.

La ruta de la tapa ha comptat en aquesta ocasió amb 25 establiments, que han posat a disposició dels clients una tapa creada especialment per a l'ocasió i una beguda, per 2,5 euros. A les ja esmentades també cal mencionar el busca't dunkin de foie, que repeteix un any més a la Taverna 1913; el salmó marinat d'un Las Vegas sempre ple; la fusió terrenal de La Casa dels Pernils (codony, pernil, formatge i topping de nous); o les postres proposades per Chocola'J i que molts s'han guardat pel final, un vol-au-vent multicolor. Mini hamburgueses, empanadilles hondurenyes i risotto han acabat d'arrodonir el menú.

Com a novetat, i amb la voluntat de conscienciar sobre la importància de ser respectuós amb el medi ambient, aquest 2019 s'ha obert la porta a que els participants portessin el seu got reciclable de casa. A canvi, alguns bars del Tapantic han regalar a la clientela un clip per portar-lo penjat.