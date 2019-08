Una dona farà ballar per primer cop l'àliga de Manresa, diumenge

La ballada de l'àliga d'aquest diumenge a la plaça Major de Manresa serà especial. Per primera vegada serà una dona, Laia Giralt Torrescasana, qui portarà un dels elements més solemnes de la imatgeria festiva de la capital del Bages.

De 25 anys, Giralt és membre des de ben petita de la colla de Geganters de Manresa. A les seves espatlles portarà una bèstia que pesa 80 quilos i que ballarà durant uns tres minuts al ritme de la música de Carles Cases. El seu pare, Albert Giralt, ja va fer ballar l'Àliga, l'any 1995.

Segons l'Ajuntament de Manresa, la majoria de figures de la imatgeria ja són portades indistintament per homes i dones de la colla gegantera. També els balls de gairebé totes les figures han estat fets per dones en múltiples ocasions. La mateixa Laia Giralt ha estat balladora amb diverses figures de la imatgeria. L'àliga també té dones portadores, que ajuden al trasllat de la figura, però serà la primera vegada que una dona és l'encarregada de fer el ball a la plaça.

La figura de l'àliga de Manresa data del finals del segle XVI. Posteriorment, se n'han fet diverses versions. La prèvia a l'actual datava de 1861. L'Àliga actual es va encarregar al tallista Andreu Descals, amb qui es va determinar que fos de fusta, com havia estat l'àliga barroca del segle XVII.

L'actual àliga es va estrenar fa 27 anys, el 30 d'agost de 1992, diumenge de Festa Major. Aquell dia es va fer per primera vegada el Ball, de tres minuts de durada i amb música del compositor bagenc Carles Cases.

L'Àliga té un pes de 80 quilos, una alçada d'1.80m i, una llargada de 2.20m. i una amplada d'1.90m. Porta cavallets per sostenir-la. És de fusta massissa amb guarniments de pell. La corona va ser feta per Manel Casserras, l'escut de Manresa per Nuri Malats i el vestuari dels portadors és obra de Dolors Baró.