L'Anònima s'estrenarà com un dels escenaris de la Setmana de Jocs al Carrer

La fàbrica de l'Anònima es convertirà en un dels escenaris de la Setmana de Jocs al Carrer que se celebrarà a Manresa a partir de dimarts que ve, després de la ressaca de la festa major. És la principal novetat de l'edició d'enguany, però no l'única. Es potencien les Nits de Jocs que se celebren els vespres a la plaça Major amb activitats dinamitzades, es presentaran dos jocs de taula nous, i la plaça Europa es tornarà a incorporar al circuit amb el paper com a protagonista.

La Setmana de Jocs al carrer començarà el dimarts 3 de setembre a la tarda a Sant Domènec. A partir de dimecres s'estendrà a sis places del Barri Antic, a més a més de l'Anònima.

Ahir es va fer la presentació a la nau principal de la fàbrica. L'espai, singular i que s'està convertint en un punt de dinamització cultural en ple Centre Històric de Manresa, acollirà el joc de construcció Kapla que fins ara es podia trobar a la Plana de l'Om, va explicar el responsable del Centre d'Animació i Esplai (CAE), Nasi Muncunill. La possibilitat de poder comptar amb l'Anònima ofereix dos avantatges, segons Muncunill. Tenir un espai cobert implica que no s'haurà de desmuntar i tornar a muntar cada dia la infraestructura del joc, i també tenir una alternativa en cas de pluja. «Si plou es podrà continuar jugant», va assegurar.

Les Nits de Jocs a la plaça Major, pensades per a joves i adults, es duran a terme de dimarts a divendres de les 10 a 2/4 d'1 de la nit. A les últimes edicions s'hi han aplegat entre 100 i 150 persones cada nit per jugar a jocs de taula. En tindran prop de 200 a la seva disposició. Enguany es potencien amb activitats dinamitzades amb un joc de taula tipus escape o de resolució d'enigmes i amb la presentació de dos nous jocs amb vincles amb Manresa.

Una altra de les novetats de l'edició d'enguany és la recuperació de la plaça Europa, que farà de nexe d'unió entre l'Anònima i la resta de places del Barri Antic on hi haurà activitats. En aquest cas seran jocs de paper.

La Setmana de Jocs al carrer començarà el dimarts 3 de setembre a 2/4 de 6 de la tarda a Sant Domènec, on hi haurà una escampada de jocs «Gargot picat» de la companyia Guixot de 8. Tots els jocs estan fets amb material reutilitzat. A partir del dimecres 4 de setembre i fins al dissabte dia 7, cada tarda hi haurà jocs a la mateixa plaça Sant Domènec (jocs de taula), a la plaça de la Mel (de construcció), plaça del Puigmercadal (joc simbòlic), Plana de l'Om (d'habilitat), plaça Major (infantils) i plaça Europa (amb papers). També es desenvoluparan activitats paral·leles com una gimcana d'enigmes o un concurs de fotografia a Instagram.

A la presentació de la Setmana de Jocs al Carrer la regidora d'Infància, Joventut i Gent Gran, Rosa Ortega, va destacar que l'educació en el lleure que promou el CAE és tant o més important per a l'aprenentatge que la formació acadèmica formal, que el joc és una eina educativa importantíssima i que el fet que l'activitat se celebri al Barri Antic és «viure aquest espai d'una manera plaent».

La setmana tindrà la col·laboració de 12 usuaris d'Ampans i també del LAB 0_6 de la Fundació Universitària del Bages. L'activitat és organitzada pel CAE amb el suport de l'Ajuntament de Manresa. Compleix la 17a edició. «L'any vinent serem majors d'edat. Aquest encara som adolescents», va dir Muncunill.