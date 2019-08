Fem Manresa no assistirà a la lectura del pregó de festa major del cuiner Jordi Cruz

Fem Manresa ha anunciat aquest migdia de dijous que no assistirà a la lectura del pregó institucional de la Festa Major de Manresa que tindrà lloc aquest dissabte a cura del cuiner Jordi Cruz.

La candidatura considera que Jordi Cruz no representa els interessos i la realitat de la majoria de veïns i veïnes de la ciutat. Alhora, creu que "les reiterades justificacions que ha donat el cuiner del fet que els aprenents no han de cobrar per la seva feina, no són acceptables. I més en un moment com l'actual on la taxa d'explotació, l'atur, la temporalitat i els abusos empresarials no fan més que augmentar".

Des de Fem Manresa apunten que "les institucions públiques no han de promoure ni discursos ni pregoners que normalitzen el treball no remunerat i relativitzen la precarietat en què està submergida la classe treballadora". També denuncien que "discursos com aquest ja gaudeixen de massa presència en la majoria de mitjans de comunicació tant públics com privats i de molta difusió des de les organitzacions empresarials; i, per tant, no se'ls pot dotar de més cobertura des de l'àmbit institucional".

En aquest sentit la formació dona suport a la cassolada de rebuig convocada per Acció Sindical del Bages el dissabte a les 12.30h a la plaça Major.