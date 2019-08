Les afectacions de trànsit de la festa major per a dissabte i, aquest any, també diumenge

Aquest dissabte a partir de 2/4 de 5 de la tarda i fins a les 8 del matí de diumenge 1 de setembre es tallarà al trànsit de vehicles la Muralla del Carme i Muralla de Sant Domènec, amb motiu de l'acte «MURALLA EN FESTA» de la Festa Major 2019. No es podrà circular a: la Muralla del Carme i Muralla Sant Domènec, entre la carretera de Vic i la carretera de Cardona; el carrer de Guimerà entre el carrer Sant Joan Baptista de la Salle i la Muralla; el carrer Jaume I; el carrer Nou i l'accés de Passeig Pere III fins la Muralla.

Els vehicles que circulin per la carretera de Vic en direcció al centre es desviaran cap a plaça Infants, on podran realitzar el canvi de sentit per retornar a la carretera de Vic en direcció a la sortida de la ciutat.

Els vehicles que circulin per la carretera de Cardona cap al centre es desviaran per la muralla de Sant Domènec en direcció a plaça Valldaura. Aquells que vagin al centre des de la muralla de Sant Francesc s'hauran de desviar per la carretera de Cardona, en direcció a la sortida de la ciutat.

Els usuaris dels guals de la muralla del Carme no els podran utilitzar de 2/4 de 5 de la tarda a 4 de la matinada. Ecarrer de Jaume I hi podran accedir vehicles adurant l'horari de tancament, sempre i quan el desenvolupament dels actes així ho permetin. Tampoc se'n podrà fer ús al paseig de Pere III fins el carrer dels Predicadors en el costat dels imparells i, finalment, el carrer Canonge Mulet fins el passeig, els guals no es podran utilitzar a la banda dels parells. Es permetrà el pas per a l'accés a guals en el tancament de carrer de Guimerà – carrer de Sant Joan Baptista de la Salle.



Afectacions al bus urbà

D'acord amb els canvis establerts, els serveis de Transport públic interurbà modificaran els seus recorreguts d'acord amb els talls de trànsit establerts: La línia Manresa – St. Joan de Vilatorrada, quan arribi a la plaça de Valldaura continuarà pels carrers Muralla Sant Domènec i carretera de Cardona per recuperar el recorregut habitual en direcció a Sant Joan de Vilatorrada.

La línia de Manresa fins al Xup també quedarà afectada, de manera que a la plaça de Valldaura continuarà pels carrers Muralla Sant Domènec, Ctra. Cardona, Dos de Maig, Pl. Mil·lenari, Ps. del Riu i Pont de Sant Francesc per recuperar el recorregut habitual en direcció al Barri del Xup.

Quedaràn anul·lades les parades de Plaça dels Infants i de la Plaça Valldaura (en direcció al xup) i s'habilitaran dues parades a Pompeu Fabra, Dos de Maig i a Policia Local.



Castell de focs, diumenge

Amb motiu del Castell de Focs, que se celebra al parc de l'Agulla es prohibirà l'estacionament de vehicles a les zones properes al Parc de l'Agulla ja que durant tota la jornada s'hi realitzaran diversos actes i activitats.

A partir de les 5 de la tarda quedarà tallat l'accés al Parc de l'Agulla. Es tallarà la circulació de vehicles a la carretera de Santpedor a l'alçada de Ca la Rodona. A partir de la rotonda del final del carrer de la Pau a partir del carrer de Santa Joaquima els dos carrils seran d'un sentit únic de circulació en direcció al Parc. El de la dreta únicament per a vehicles, que es desviaran obligatòriament a la variant sentit Guix-Barcelona. El carril de l'esquerra es reservarà per a vianants restant per a ells tota la calçada un cop sobrepassada la rotonda i fins a arribar al Parc.

A partir de les 11 de la nit, aproximadament, i fins a les 3 de la matinada de dilluns dia 2 de setembre, amb motiu del concert del grup Doctor Prats a la Pl. de Sant Domènec, d'acord amb les previsions de Policia Local i Protecció Civil sobre possibles aglomeracions, es tornarà a tallar al trànsit de vehicles els carrers Muralla del Carme i Muralla de Sant Domènec, amb les mateixes afectacions de transit i guals ja esmentades.

El Servei de transport públic urbà, la nit de diumenge a dilluns, es veurà afectat, i es modificarà el seu recorregut. S'anul·laran les parades de Guimerà i Pl. Sant Domènec, entre altres. Es podran utilitzar com a alternativa les parades de Pl. Valldaura i Mercat de Puigmercadal.Bus Nocturn Festa Major.

Les modificacions dels serveis afectats pel tancament de trànsit es poden consultar les parades del servei, interior dels busos, al telèfon 93.875.71.50 i a la web www.manresabus.com.