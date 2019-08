Els contractes d'estiu remunten al Bages i Berguedà després de dos anys de caiguda

L'estiu és l'època de l'any en què es formalitzen més contractes laborals. A la Catalunya Central, principalment al Bages i al Berguedà, aquest juliol, els valors han remuntat significativament després de dos anys a la baixa. Amb tot, no han assolit els nivells del 2016, en què es van registrar les xifres màximes des del clímax de la crisi, l'any 2013.

Al Bages, aquest any s'han registrat 6.252 contractes el juliol i, el 2016, 6886, 634 més. Al Berguedà, les xifres són de 1.240 i 1.445 el 2019 i 2016, respectivament, i, a l'Anoia, 3.315 aquest juliol i 3.398 el del 2016. El pic que es va assolir fa tres anys també es veu reflectit en el total de contractes de la Catalunya Central: 13.066 el juliol d'enguany davant dels 13.530 del juliol del 2016.

El 2017 i el 2018, en canvi, els valors van tornar a baixar, amb unes xifres que van oscil·lar entre els 9.000 i els 12.000 contractes entre juliol i agost dels dos anys esmentats.

El 2019 les contractacions d'estiu han tornat a repuntar respecte als dos anys anteriors. Malgrat tot, a les nostres comarques, les dades de la Cerdanya són les úniques que mostren xifres rècord, amb 936 contractes el juliol, respecte als 784 de l'any passat i els 622 del 2016.

Les dades d'aquest juliol de l'Alt Urgell, el Solsonès i el Moianès també són superiors a les del 2016, però el rècord es registra en altres anys. Al Solsonès, per exemple, el juliol del 2017 es van fer 402 contractes, per sobre dels 374 d'enguany.

A tot Catalunya, l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat calcula que el juliol d'enguany ha registrat les xifres més positives des del 2013, amb un total de 353.126 contractes laborals, xifra superior a la del 2016 a escala catalana, que va ser de 315.227 contractes, i lleugerament més elevada que la de juliol de l'any passat, 327.967.

El 90% d'aquests contractes són temporals de jornada completa, parcial o per hores. En molt pocs casos es formalitzen contractes indefinits a l'estiu, ja que les empreses busquen gent per fer substitucions, més que per tenir més personal.



Els joves, els més contractats

L'estiu és l'època en què més joves han iniciat la seva vida laboral. Res estrany si es té en compte que durant el curs acadèmic costa combinar els estudis i una feina amb unes condicions adequades. El del jovent és el perfil més recurrent a l'hora de fer contractacions estivals, sobretot els que són estudiants, perquè volen guanyar diners per fer calaix per als projectes del futur: viure fora, continuar els estudis, comprar-se un cotxe, emancipar-se...

La major part dels joves que treballen a l'estiu troben feina en els sectors de l'oci, la restauració i el turisme: bars, restaurants, botigues de roba, hotels... Però les feines preferides i de les més presents entre els joves d'entre 16 i 25 anys són les relacionades amb el lleure: monitors de casals d'estiu i en instal·lacions esportives.



Una de les millors alternatives

Nasi Muncunill, director del centre de formació i serveis socioculturals, el CAE, ho confirma i assegura que és una de les millors alternatives perquè els joves treballin, guanyin diners i experiència laboral i, alhora, s'ho passin bé i gaudeixin de l'estiu. «És una feina que es caracteritza per la necessitat d'improvisació a l'hora de determinar els llocs de treball. La quantitat de nens apuntats als casals la sabem setmana per setmana i aquesta xifra condiciona el nombre de monitors que necessitem. No és una feina que requereix jornada completa ni tampoc complir tots els mesos i setmanes d'estiu, i això els permet fer vacances», explica.

Cada any, la demanda de joves és elevada, segons afirma el director del CAE, i admet que sovint hi ha gent que queda fora perquè no queden més places. «Nosaltres prioritzem que el 100% dels monitors que sol·liciten feina als nostres casals disposin del títol de monitoratge, malgrat que la llei només requereixi el 60%. Tot i així, la demanda és molt elevada i això prova que els joves gaudeixen d'aquesta feina, ja sigui per vocació professional o per interès pel lleure».

Regió7 ha pogut contactar amb alguns joves de la comarca del Bages que, aquest estiu, han sacrificat les seves vacances per treballar. Tots ells coincideixen en el fet que cal que els nois i noies comencin a agafar experiència laboral als estius, per molt que no sigui d'allò a què volen dedicar-se en el futur. La majoria d'ells treballa per guanyar diners i ser més independents en el futur. Tanmateix, denuncien la dificultat de ser contractats si no han treballat anteriorment. Segons ells, el sistema laboral no els admet per manca d'experiència, però això fa que no en puguin adquirir per poder entrar en altres llocs en el futur. Un peix que es mossega la cua que els afectats demanen que s'acabi.