Una desena de varietats de tomàquets protagonitzen la Gran Tumakada a Can Poc Oli

La finca de Can Poc Oli de l'Escola Agrària de Manresa va acollir dijous la Gran Tumakada, una proposta lúdica de l'associació L'Era per participar en la preservació de varietats locals de tomàquets, que ha estat la darrera activitat de la 3a edició de la Festa del Tomàquet del Bages.

Es tractava d'assegurar la continuïtat de deu varietats diferents, algunes d'elles amb noms ben curiosos i poc coneguts: metadecabra, Benach, buit de l'Estany, del cul torrat, bombeta gros, del Capçanes, dels cent, palosanto de Cardedeu, de mata baixa i rosa petit. La dotzena de persones participants en l'activitat es van ocupar de collir els fruits i extreure'n la llavor. De la polpa sobrant en van fer conserva, que cadascú es va endur a casa amb el pot que havia portat.

Aquesta ja és la sisena jornada de treball organitzada per L'Era a Can Poc Oli des que van iniciar-se el 13 de juny amb una periodicitat gairebé setmanal. Totes elles tenen com objectiu aconseguir la col·laboració de voluntariat per fer els processos d'extracció de llavor de diferents varietats agrícoles cultivades en el marc del projecte Esporus.

La proposta d'enguany s'allarga fins el 28 de novembre i té com a novetat la incorporació de breus xerrades per part de diferents experts sobre temes variats, com per exemple la sanitat de les llavors o com fer proves de germinació. Aquesta formació és possible gràcies a l'ajuda rebuda de CSB Academy Project, impulsat principalment per l'entitat Arche Noah.



La preservació d'un valuós llegat

Ara com ara, el banc de llavors Esporus compta amb més de 300 varietats herbàcies que es multipliquen a camp de manera rotativa per assegurar-ne la preservació i l'adaptació al medi. Amb aquest projecte, l'associació L'Era, Espai de Recursos Agroecològics, conserva, multiplica i difon la biodiversitat agrícola, un llegat de les generacions pageses precedents que s'ha vist minvat per la incorporació de varietats modernes. Gràcies a un conveni amb el Departament d'Agricultura, la multiplicació pot ocupar parcel·les de la finca de Can Poc Oli de l'Escola Agrària de Manresa.