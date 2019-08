«La festa major s'hauria de concentrar al màxim, amb uns dies intensos i de gran qualitat»

Anna Crespo fa dos mesos que és regidora de Cultura i Festes. S'ha trobat el programa d'actes fet, però ja rumia introduir-hi canvis

A diferència de l'últim mandat, Cultura i Festes són sota el comandament d'una mateixa regidoria. L'encapçala Anna Crespo, que fins ara era regidora de Cultura i Joventut. «Per la concepció de festa i el vincle amb les entitats és bo que vagin plegades», opina. Viurà, doncs, la primera festa major sota la seva responsabilitat. Va assumir el càrrec fa dos mesos i les línies mestres del programa ja estaven definides.

Festa és cultura?

Sí, i tant. Molts elements culturals es posen de gala amb la festa. Molta gent i entitats treballen per aquest zenit que és la festa, passant pel dia a dia, que a vegades és complex per a les entitats. Aquell objectiu, aquella festa que ens presenta, que ens uneix, l'entitat ho viu. La festa treu una mica el millor de tots.

Encara no fa dos mesos que és regidora de Festes. Ha pogut deixar alguna empremta al programa o s'ho ha trobat fet?

Estava molt encaminada, lògicament. A més a més hi ha hagut una mica de davallada de pressupost. L'any passat teníem la Capitalitat Cultural i hem tornat al de fa dos anys. Hi ha una línia marcada i una sèrie de coses que penso que per respecte institucional es queden així. Puc parlar d'idees de futur, però no divergeixo gaire de l'estructura que tenim.

Què canviaria? Ja ha començat a rumiar alguna novetat?

Tot és millorable sempre. A mi em sembla que hi ha d'haver més participació de persones joves. A vegades no se senten prou interpel·lades. Crec que ha de servir d'altaveu per al talent local, perquè hi és i tenim gent de primeríssima fila en moltes coses. Hi hem de posar més èmfasi. Són temes assumibles. Ja s'hi va, però penso que hem d'aspirar a tenir més públic familiar. També crec que s'hauria d'intentar concentrar al màxim. Tenir uns dies condensats però boníssims i de gran qualitat. Però també és veritat que la gent agraïm que passin coses ni que no sigui amb tanta intensitat. Hem de parlar-ne tots plegats.

Què hi ha al programa de festes que li faci especial il·lusió?

L'accent femení. Jo m'hi sento còmoda. Al piromusical les músiques seran femenines, el fet que el jurat del premi dels Artistes Manresans també sigui femení o que al torneig Interbarris hi hagi futbol femení. Em sembla de justícia i suma. Fa especial il·lusió el projecte artístic que presenta Anna Cayuela. Que hi hagi més música en directe, com en el cas de la Moscada infantil. Podríem posar l'accent en el treball que fa Xàldiga de renovar cada 3 anys la seva posada en escena i que hagi fet aparèixer el personatge de la Pólvora. És una picada d'ullet que està molt bé. I la professionalització d'algunes coses com el jurat del Tapantic.

Com es percep des de dins la festa major?

Jo sóc patidora. En gaudeixo molt, de la Festa Major de Manresa, com a ciutadana i des de sempre. Però sí que és veritat que em desgavella una mica. Quan tens responsabilitats passo a mirar una mica la possibilitat d'error, a la idea de control i que tot estigui bé. És una manera de ser. Passo a veure més les coses que no funcionen que no pas deixar-me anar i gaudir-ne.