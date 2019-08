Jordi Cruz glossa la Manresa de la seva joventut i no eludeix la polèmica

El cuiner Jordi Cruz Mas (1978), que al llarg de la seva trajectòria ha aconseguit sis estrelles Michelin, va glossar la Manresa de la seva infància i la seva joventut en un pregó de la Festa Major que va començar amb unes paraules fora de guió sobre la polèmica que ha acompanyat la seva elecció. En un saló de sessions ple a vessar -igual que la sala de les columnes des d'on també es va poder seguir l'acte-, el popular presentador del programa Masterchef va ironitzar comentant que «m'han dit que a la porta de l'Ajuntament hi havia cassoles», en referència a la cassolada convocada per Acció Sindical del Bages per protestar contra unes paraules de Cruz del 2017 en què va parlar de la naturalesa laboral dels estudiants en pràctiques. «Fa dos anys, defensant un cuiner, vaig dir unes coses sobre els estudiants en pràctiques que es van treure de context», va explicar Cruz davant dels presents, que el van correspondre amb aplaudiments: «jo he donat feina a 500 persones, i 250 encara estan en actiu. I tinc cinc nois en pràctiques. Jo mai li diré que no a un noi si em ve i em diu que vol aprendre, per molt que després es digui que jo he dit el que no he dit». L'elecció de Cruz per pronunciar el pregó institucional de la festa també va motivar l'absència dels tres regidors de Fem Manresa en l'acte que va tenir lloc aquest dissabte al migdia. La cassolada va convocar poc més d'una dotzena de persones a l'exterior de l'edifici consistorial.